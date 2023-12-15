ريال مدريد عن قضية نيغريرا: هناك مؤشرات على الفساد الرياضي

ذكرت صحيفة "ماركا" أن ريال مدريد لا يصمت، ويستنكر ما يتعلق بـ "قضية نيغريرا" ويعتقد أنها هناك مؤشرات على الفساد الرياضي.

ويعتقد ريال مدريد أن الأدلة التي يتم التعامل معها دامغة على سلوك فساد الحكام، والذي يمكن اعتباره أساء إلى ريال مدريد أو أثر عليه كمشارك في الدوري الإسباني.

ويصر ريال مدريد على أنه "لا يمكن القول إن ما حدث يستند إلى "تخمينات وافتراضات لا تستند إلى بيانات موضوعية"، ولا إلى عناصر "غير دقيقة وغامضة".

ويرى ريال مدريد أن هناك دلائل على "الفساد الرياضي ذات خطورة ونطاق غير عاديين".