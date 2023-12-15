ريال مدريد عن قضية نيغريرا: هناك مؤشرات على الفساد الرياضي
ذكرت صحيفة "ماركا" أن ريال مدريد لا يصمت، ويستنكر ما يتعلق بـ "قضية نيغريرا" ويعتقد أنها هناك مؤشرات على الفساد الرياضي.
ويعتقد ريال مدريد أن الأدلة التي يتم التعامل معها دامغة على سلوك فساد الحكام، والذي يمكن اعتباره أساء إلى ريال مدريد أو أثر عليه كمشارك في الدوري الإسباني.
ويصر ريال مدريد على أنه "لا يمكن القول إن ما حدث يستند إلى "تخمينات وافتراضات لا تستند إلى بيانات موضوعية"، ولا إلى عناصر "غير دقيقة وغامضة".
ويرى ريال مدريد أن هناك دلائل على "الفساد الرياضي ذات خطورة ونطاق غير عاديين".
ويشعر ريال مدريد، بالإهانة، كما أن شرعيته النشطة لممارسة الاتهام الشخصي لا تقبل الشك.
وكان فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد قد قال قبل أسابيع عن قضية نيغريرا: "ليس من الطبيعي أن يتم دفع ما يقرب من 8 ملايين".
ويطلب ريال مدريد رفض الاستئناف المقدم من برشلونة ضد ظهور ريال مدريد باعتباره اتهامًا خاصًا في الإجراء.
وفي أكتوبر الماضي، نقلت صحيفة "ماركا" أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا" سيتجه إلى إيقاف نادي برشلونة بسبب قضية نيغريرا.
وكانت صحيفة "إلموندو" ذكرت أن القاضي خواكين أغيري أكد أن هناك أدلة كافية تَفوق الحاجة على أن خوان لابورتا رئيس برشلونة ارتكب الأفعال ذاتها التي ارتكبها الرئيسان السابقان ساندرو روسيل وجوسيب ماريا بارتوميو، وتتمثل هذه الأفعال في دفع برشلونة مبالغ ضخمة من المال لجوزيه ماريا إنريكيز نيغريرا بوصفه أحد نواب رئيس اللجنة الفنية للحكام في الاتحاد الإسباني لكرة القدم".
وفتشت الشرطة الإسبانية، مؤخرًا، مقر لجنة حكام كرة القدم الإسبانية في إطار تحقيق في مبالغ دفعها برشلونة لشركة مملوكة لنائب رئيس اللجنة الفنية للحكام خوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا وابنه خافيير.
وفي مارس الماضي، قدَّم مدعون شكوى تتعلق بمدفوعات مزعومة بأكثر من 7.3 مليون يورو على مدار 17 عامًا إلى شركات مملوكة لنيغريرا في الفترة من 2001 إلى 2018.