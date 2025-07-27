محمد صلاح يختار أعظم 4 لاعبين أفارقة على مر العصور

كشف النجم المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي، عن اختياره لأعظم أربعة لاعبين أفارقة في تاريخ كرة القدم، حيث ضمّ نفسه إلى القائمة إلى جانب ثلاثة أساطير أخرى.

ويُعتبر "الملك المصري" أحد أبرز نجوم القارة السمراء، حيث رسّخ نفسه كأفضل لاعب أفريقي في عصر الدوري الإنجليزي الممتاز.

بـ 186 هدفًا في البطولة الإنجليزية، يُعد صلاح أكثر اللاعبين الأجانب تسجيلًا في تاريخ البريميرليج، متخطيًا أسماء كبيرة لا يتقدمه فيها سوى أربعة لاعبين إنجليز فقط.

وبذلك، أصبح إرثه في عالم الكرة مؤكدًا، وهو ما اعترف به النجم البالغ 33 عامًا بنفسه، لكنه استغل الفرصة لتسليط الضوء على ثلاثة نجوم آخرين تركوا بصمة كبيرة مماثلة.

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صلاح يدرج نفسه ضمن "الأعظم"

في مقابلة سريعة مع مجلة "فرانس فوتبول"، اختار صلاح بطل الكرة الذهبية جورج ويا كأحد أبرز نجوم القارة الأفريقية، بخلاف اختياره لنفسه.

إلى جانب نفسه وأسطورة ميلان، أضاف صلاح أيضًا أيقونة تشيلسي ديدييه دروغبا وآلة التهديف الكاميرونية صامويل إيتو.

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وقال صلاح: "هناك الكثير بخلافي، لكني سأختار جورج ويا، وأيضًا ديدييه دروغبا، صامويل إيتو".

ورغم أن الأربعة شخصيات استثنائية في عالم الكرة، إلا أن ويا يحمل ربما الإنجاز الأكبر بينهم كونه اللاعب الأفريقي الوحيد الذي فاز بالكرة الذهبية.

كان نجم ميلان أول من حصل على الجائزة بعد تغيير قواعدها لتمكين اللاعبين غير الأوروبيين من الفوز، شرط أن يلعبوا في أندية أوروبية.

أما دروغبا وإيتو، فقد كانا بالقوة التهديفية نفسها خلال مسيرتهما.

Is Mohamed Salah the greatest African player in history? 👑 We challenged the Egypt and Liverpool star with rapid... Posted by France Football on Friday, July 18, 2025

وصنع الإيفواري سمعته في تشيلسي، حيث أصبح أحد أعظم لاعبي النادي على الإطلاق، وكانت ذروته في نهائي دوري أبطال أوروبا 2012 أمام بايرن ميونخ.

أما إيتو فلديه سجل حافل على المستوى المحلي مع برشلونة وإنتر ميلان، وفي البطولات الأوروبية.