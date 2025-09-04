استقبال حافل لكريستيانو رونالدو في أرمينيا (فيديو)

حظي الأسطورة كريستيانو رونالدو، قائد المنتخب البرتغالي، وهداف النصر السعودي، باستقبال جماهيري واسع لدى وصوله إلى مطار "زفارتنوتس" في العاصمة يريفان، فقد احتشد المئات من أنصار المنتخب الأرميني لتحيته.

أخبار ذات علاقة لا يصدق.. كريستيانو رونالدو يكرر قفزته التاريخية بعد 6 أعوام كاملة (صور)

ويستضيف منتخب أرمينيا نظيره البرتغالي في الجولة الأولى من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، يوم السبت المقبل 6 سبتمبر، على ملعب " فازكين سركيسيان الجمهوري" في يريفان.

أخبار ذات علاقة ارتداه في تأبين جوتا.. أول ظهور لخاتم زواج كريستيانو رونالدو (صورة)

استقبال تاريخي لرونالدو

احتشد المئات من أنصار محبي رونالدو في أرمينيا لتحيته، فقد توافدت الجماهير إلى المطار، في مشهد يعكس الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها رونالدو حتى خارج بلاده.

كما حرص كثيرون على توثيق لحظة وصوله عبر الهواتف، وسط هتافات حماسية للاعب الذي يمثل أحد أبرز نجوم كرة القدم.

أخبار ذات علاقة لماذا تتباهى جورجينا رودريغيز بخاتم كريستيانو رونالدو؟ (صور)

ويدخل المنتخب البرتغالي المواجهة بطموحات كبيرة بعد تتويجه مؤخرًا بلقب دوري الأمم الأوروبية، حيث يسعى لتحقيق فوز مبكر يمنحه صدارة المجموعة السادسة، قبل الاختبار الأصعب أمام المجر في الجولة الثانية.