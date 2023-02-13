غوارديولا يعلّق على إمكانية غياب هالاند عن مباراة مانشستر سيتي وآرسنال

ويتأخر مانشستر سيتي الآن بثلاث نقاط فقط عن آرسنال متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي، لكن الغانرز لعب مباراة أقل.

وقد يتلقى آرسنال دفعة كبيرة إذا تم استبعاد هالاند، هداف الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 25 هدفًا بفارق 8 أهداف عن أقرب ملاحقيه (هاري كين).

لكن غوارديولا اعترف بأن النتيجة (3/0 في الشوط الأول) أثَّرت على قرار بإخراج هالاند.

وأضاف مدرب مانشستر سيتي: "إذا كانت النتيجة غير ذلك، فربما لا أفعلها، ولا أعتقد أنه مصاب ولكننا سنرى غدًا، آمل أن يكون متواجدًا، يوم الأربعاء، (أمام آرسنال)، إذا كانت هناك مخاطرة أو لم يكن جاهزًا" لن يلعب".