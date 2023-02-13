غوارديولا يعلّق على إمكانية غياب هالاند عن مباراة مانشستر سيتي وآرسنال
علَّق بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي على إصابة مهاجمه النرويجي المميز إيرلينغ هالاند أمام أستون فيلا.
وشارك هالاند في التشكيلة الأساسية لمانشستر سيتي قبل أن يغادر بين الشوطين للإصابة.
وقال غوارديولا في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" إن استبدال هالاند بين الشوطين كان "إجراءً احترازيًا" بعد تعرضه لضربة قوية.
وكان يُعتقد أن هالاند ربما يكون قد أصيب أثناء اصطدامه بإيميليانو مارتينيز حارس مرمى أستون فيلا.
وأكد غوارديولا أن هالاند أُجبر على الخروج بسبب مشكلة بسيطة، حيث شارك مكانه المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز.
وقال المدرب الإسباني: "لقد تعرَّض لضربة قوية، ولم يكن مرتاحًا، ولم نرغب في المخاطرة وسنقيّم، خلال الأيام المقبلة، كيف يفعل".
ووفقًا لصحيفة "ميرور"، فإن تعليقات غوارديولا تعني أن موقف هالاند في مواجهة، الأربعاء، أمام آرسنال غير واضحة الآن.
ويتأخر مانشستر سيتي الآن بثلاث نقاط فقط عن آرسنال متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي، لكن الغانرز لعب مباراة أقل.
وقد يتلقى آرسنال دفعة كبيرة إذا تم استبعاد هالاند، هداف الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 25 هدفًا بفارق 8 أهداف عن أقرب ملاحقيه (هاري كين).
لكن غوارديولا اعترف بأن النتيجة (3/0 في الشوط الأول) أثَّرت على قرار بإخراج هالاند.
وأضاف مدرب مانشستر سيتي: "إذا كانت النتيجة غير ذلك، فربما لا أفعلها، ولا أعتقد أنه مصاب ولكننا سنرى غدًا، آمل أن يكون متواجدًا، يوم الأربعاء، (أمام آرسنال)، إذا كانت هناك مخاطرة أو لم يكن جاهزًا" لن يلعب".