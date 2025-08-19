logo
تحول مذهل.. الاتحاد السعودي ينقض على نجم ريال مدريد

داني سيايوس مع فينيسيوس جونيورالمصدر: مواقع التواصل
إرم نيوز
19 أغسطس 2025، 8:07 ص

تستعد إدارة نادي الاتحاد السعودي لدخول مفاوضات رسمية مع نجم نادي ريال مدريد، الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

يسعى بطل دوري روشن السعودي إلى تعزيز صفوفه بصفقة من العيار الثقيل قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية، تمهيداً لانطلاقة موسم جديد قوي.

ويلعب الاتحاد مساء اليوم، ضد النصر في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، في أول ظهور رسمي للفريق هذا الموسم.

نجم ريال مدريد على الطاولة

يرغب الاتحاد في التعاقد مع داني سيبايوس نجم نادي ريال مدريد، لتعزيز خط وسط الفريق.

وجاء هذا التفاوض في خطوة مفاجئة، ليضع نهاية لخيارات أخرى كانت مطروحة سابقاً مثل إسماعيل بن ناصر والمغربي عز الدين أوناحي.

ومن المتوقع أن تبدأ المفاوضات الفعلية بين نادي الاتحاد وسيبايوس عقب انتهاء مشاركة الاتحاد في كأس السوبر السعودي.

