مشددًا على حاجة مانشستر يونايتد لـ"معايير صارمة".. تين هاغ يتجنب الحديث عن أزمة سانشو

واستبعد تين هاغ اللاعب من تشكيلته في خسارة يونايتد 3-1 أمام آرسنال في الثالث من الشهر الجاري وقال حينها إن القرار جاء لتواضع أداء اللاعب الإنجليزي الدولي في المران.

وعقب المباراة رد اللاعب البالغ عمره 23 عاما في منشور مطول على منصة إكس للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقة باسم تويتر قائلا إنه تم معاملته مثل "كبش فداء" بشكل غير عادل. وأزال المنشور بعدها.

وقال يونايتد أمس الخميس إن سانشو سيتدرب منفردا لحين حسم الأمر.

وقال تين هاغ في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة قبل مواجهة برايتون اند هوف ألبيون غدا السبت: "هناك شخصيات مختلفة وعليك أن تدير تلك الشخصيات. لكن دائما ما يكون الفريق فوق أي شيء آخر".

وأضاف "طلب مني النادي وضع خطوط صارمة فلم تكن هناك ثقافة جيدة قبل الموسم الماضي. كان عليّ وضع معايير جيدة".

وتابع: "لا يتعلق الأمر أبدا بشخص يرتكب خطأ واحدا، إنها عملية بأسرها قبل أن تصل إلى نتيجة بعينها بشأن خطوط صارمة. هناك منظومة للتعامل مع تجاوز الخطوط، سواء من الطاقم التدريبي أو اللاعبين، لذا عليك أن تكون قويا".