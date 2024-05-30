ناد جديد يدخل سباق المنافسة للتعاقد مع نجم النصر السعودي
أبدي نادي فنربخشة التركي اهتمامه بالتعاقد مع السنغالي ساديو ماني، نجم النصر السعودي، خلال الموسم المقبل.
وقالت صحيفة "Ntvspor" التركية، اليوم الخميس، إن إدارة النادي التركي مهتمة بضم ساديو ماني.
وأوضحت الصحيفة أن كلًّا من علي كوتش وعزيز يلدريم المرشحين لرئاسة فنربخشة، يسعيان لتشكيل فريق يضمّ نجومًا عالميين، لذا كان أحد الأسماء التي يستهدفها الفريق التركي، هو ساديو ماني.
وتمَّ تداول تقارير صحفية خلال الأيام الماضية، تفيد بأن هناك اهتمامًا كبيرًا من نادي جيرونا الإسباني بكسب خدمات نجم ليفربول السابق.
وذكرت تقارير أخرى أن نجم المنتخب السنغالي، والذي تألق باللعب بجانب كريستيانو رونالدو في النصر، سيفكر في العودة واللعب بالدوري الأوروبي.
وأشارت تقارير صحفية سابقة إلى أن وكيل اللاعب السنغالي التقى مع مسؤولي غلطة سراي بالفترة الماضية، حيث أبدوا اهتمامًا كبيرًا بكسب خدمات لاعب النصر.
وكان ساديو ماني، البالغ من العمر 32 عامًا، انضم إلى صفوف "العالمي" قادمًا من بايرن ميونخ الألماني في أغسطس الماضي بعقد لمدة 4 سنوات.