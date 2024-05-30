ناد جديد يدخل سباق المنافسة للتعاقد مع نجم النصر السعودي

وأشارت تقارير صحفية سابقة إلى أن وكيل اللاعب السنغالي التقى مع مسؤولي غلطة سراي بالفترة الماضية، حيث أبدوا اهتمامًا كبيرًا بكسب خدمات لاعب النصر.

وكان ساديو ماني، البالغ من العمر 32 عامًا، انضم إلى صفوف "العالمي" قادمًا من بايرن ميونخ الألماني في أغسطس الماضي بعقد لمدة 4 سنوات.