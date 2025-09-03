غيوكيريس يرد على معايرته بالتخلي عن صديقته

كتب – نور الدين ميفراني

دفع آرسنال مبلغ 64 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع المهاجم السويدي فيكتور غيوكيريس من سبورتينغ لشبونة بعد مفاوضات شاقة وتمرد للاعب على فريقه البرتغالي.

وأعطى مشجعو آرسنال بالفعل المهاجم الجديد للفريق نشيدهم الخاص – لكن ذلك أثار بعض الجدل، حيث يقوم المشجعون بالغناء على لحن أغنية Salt-N-Pepa الشهيرة "Push It"، مع كلمات متداولة تتضمن: "لقد ترك صديقته، ليلعب بالأحمر والأبيض"، وتشير هذه العبارة إلى التقارير التي أفادت بأن اللاعب البالغ 27 عامًا انفصل عن الممثلة البرتغالية إينيس أغييار في وقت سابق من الصيف، مع تكهنات بأن هذا القرار جاء استعدادًا لإتمام انتقاله من سبورتينغ لشبونة إلى شمال لندن.

وذكرت تقارير إعلامية برتغالية أن غيوكيريس أنهى علاقته بالممثلة البرتغالية حين كان يستعد للرحيل نحو لندن وسافر في عطلة نحو ميكونوس، بينما سافرت هي إلى فورمنتيرا وأخبرها أنه "لا يريد شيئًا يذكّره بالبرتغال"، حسب قناة "أتوليت تيفي" البرتغالية.

ولم يتحدث كل من غيوكيريس أو أغييار علنًا عن الانفصال، رغم أنهما لا يزالان يتابعان بعضهما البعض على وسائل التواصل الاجتماعي.

ورفض مهاجم آرسنال الجديد التعليق على أخبار انفصاله عن صديقته وعن الأغنية التي رددتها الجماهير، واكتفى بالإشادة بالاستقبال الرائع، قائلًا: "لقد كانوا مذهلين تمامًا. لقد أظهروا لي دعمًا هائلًا سواء أثناء المباريات أو خارجها. أنا ممتن للغاية لذلك".

وعن الأغنية التي غنتها الجماهير حول تركه صديقته، شدد: "ليس لدي أي تعليقات حول الأغنية".

وسجل فيكتور غيوكيريس هدفين مع آرسنال منذ انتقاله من سبورتينغ، لكنه عانى في مباراته الأخيرة على ملعب آنفيلد الأسبوع الماضي، حيث كان تحت رقابة إبراهيم كوناتي في الهزيمة 1-0 أمام ليفربول، الآن، سيوجه نجم السويد انتباهه إلى تصفيات كأس العالم ضد سلوفينيا وكوسوفو، مع سعي منتخب بلاده لتعزيز موقعه في صدارة المجموعة.