رغم الأرقام الهزيلة.. لماذا تصر الأندية على التعاقد مع أليشا ليمان؟

إرم نيوز – نورالدين ميفراني

انتهى مشوار اللاعبة السويسرية أليشا ليمان برفقة فريق يوفنتوس الإيطالي برحيلها إلى نادي كومو.

ويلعب فريق كومو للسيدات المملوك لصندوق الاستثمار الأمريكي (ميركوري 13) في الدرجة الأولى الإيطالي.

ولا يملك فريق كومو للسيدات علاقة مع فريق الرجال من حيث الملكية، حيث تملك عائلة هارتونو فريق الرجال، وتستثمر أمولاً كبيرة لتطويره.

ولم تقدم أليشا ليمان المردود المنتظر برفقة يوفنتوس رغم كونها مهاجمة، حيث شاركت في 22 مباراة، وسجلت 3 أهداف.

وطيلة مسيرتها باستثناء فترتها الأولى برفقة يونغ بويز حين تألقت في سويسرا لم تتألق برفقة بقية الأندية التي لعبت في صفوفها، وسجلت 12 هدفاً في 53 مباراة برفقة وست هام يونايتد.

وأحرزت ليمان هدفاً خلال 9 مباريات برفقة إيفرتون، و15 هدفاً في 75 مباراة برفقة أستون فيلا قبل رحيلها إلى يوفنتوس.

واكتفت اللاعبة السويسرية بتسجيل 9 أهداف في 53 مباراة برفقة المنتخب السويسري، وهي كلها أرقام ضعيفة للاعبة في مركز رأس الحربة.

ورغم مستواها الضعيف والفاضح في المواسم الأخيرة تصر الأندية على التعاقد مع أليشا ليمان لسببين رئيسين.

أليشا ليمان وجه إعلامي مشهور

تعتبر المهاجمة السويسرية وجهاً إعلامياً مشهوراً تتابعها وسائل الإعلام لجمالها، وتثير الجدل بعلاقاتها، وكانت علاقتها الأخيرة مع البرازيلي دوغلاس لويز.

لكن علاقتها الأشهر كانت مع زميلتها في منتخب سويسرا رامونا باخمان والتي أثارت الكثير من الجدل.

وتتابع وسائل الإعلام أخبار ليمان، وتحضر تدريبات الأندية التي تلعب لها وهي دعاية إعلامية مجانية للأندية للتعاقد معها.

المتابعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي

تحظى أليشا ليمان بمتابعة 17 مليون شخص لحسابها عبر موقع "إنستغرام"، وهي نقطة قوة مهمة للاعبة صاحبة الـ 26 عاماً.

الأندية النسائية تسعى للتعاقد مع ليمان للاستفادة من شهرتها عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتقديم دعم إعلاني خاصة مشروع نادي كومو الطموح للسيدات.