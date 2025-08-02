وفّر عرضا مناسبا.. رد حاسم من النصر على رغبة نجمه في الرحيل

وجّهت إدارة النصر السعودي ردًا حاسمًا إلى عبدالإله العمري، نجم الفريق، بعد رغبته في الرحيل عن صفوف "العالمي" خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

ويعمل مسؤولو النصر على الإحلال والتجديد في صفوف الفريق، خلال الميركاتو الصيفي الحالي؛ لتعويض خيبات الموسم الرياضي الماضي.

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وكان نادي النصر قد رفض مؤخرًا عرضًا من الاتحاد لشراء العمري، وذلك بعد فترة إعارة ناجحة مع الفريق الجداوي في الموسم الماضي 2024-2025.

ووفقًا لما ذكرته تقارير أخيرة، فإن نادي القادسية يرغب هو الآخر في ضم اللاعب، حال عدم استمراره مع النصر.

والتحق العمري بمعسكر النصر الخارجي؛ لاستكمال مدة عقده بعد نهاية إعارته، وعدم توصل الاتحاد إلى اتفاق حول شراء المدة المتبقية له مع النادي العاصمي هذا الصيف.

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وبحسب التقارير، فإن الفرنسي لوران بلان، مدرب الاتحاد، أوصى الإدارة بضم العمري بشكل نهائي إلى صفوف الفريق؛ من أجل تعزيز خط الدفاع استعدادًا للموسم المقبل.

وكشف الإعلامي الرياضي عبدالعزيز العصيمي، من جانبه، عبر حسابه على منصة "إكس"، أنّ إدارة النصر لا تمانع في رحيل العمري.

وأوضح أن مسؤولي النصر طلبوا من العمري توفير العروض المناسبة قبل إغلاق باب الميركاتو الصيفي؛ كشرطٍ أساسي للرحيل عن الفريق الأصفر.

مع الفريق الأول للنصر، لعب العمري 131 مباراة رسمية في مختلف المسابقات، مسجلًا خلالها 9 أهداف، وصانعًا 5 آخرين.

ومن المنتظر أن يبدأ النصر موسمه الرياضي بمواجهة الاتحاد، في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، منتصف أغسطس الجاري.

وسينافس النصر في الموسم الجديد على الثلاثية المحلية "دوري روشن السعودي، كأس خادم الحرمين الشريفين، والسوبر"؛ على أمل العودة إلى منصات التتويج مجددًا.