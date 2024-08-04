خطف نجل البرتغالي كريستيانو رونالدو الأضواء بعد صورة انتشرت له بصحبة لامين يامال نجم برشلونة ومنتخب إسبانيا، بشكل كبير عبر منصات التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت، حيث فوجئ الكثيرون بطول قامة نجل قائد النصر السعودي.

وظهر كريستيانو رونالدو جونيور خلال صورته مع نجم برشلونة بنفس الطول تقريبًا، المقدر بـ 178 سم رغم فارق السن بينهما.

ويعرف عن جونيور ‏التزامه بنظام غذائي صحي وصارم، مع الحفاظ على ممارسة التمارين الرياضية للحفاظ على لياقته.

وعبر المتابعون عن دهشتهم من طول نجل رونالدو البالغ من العمر 14 عامًا، حيث يبلغ طول والده رونالدو 187سم، لكن هذه الصور الأخيرة تشير إلى أن ابنه قد يكون أطول من والده الحائز على جائزة الكرة الذهبية خمس مرات.

وعلق أحد المشجعين: "ماذا يطعمه رونالدو؟"، بينما ادعى آخر: "إنه أعظم لاعب في العالم في المستقبل". وفي الوقت نفسه، قال رد ثالث: "عندما تكون ابنًا لأعظم لاعب في العالم، فإنك تحمل الجينات بالتأكيد".

ويبدو أن الشاب يمتلك السمات الجسدية المطلوبة ليصبح لاعب كرة قدم محترفًا في النهاية.

بصفته الابن الأكبر لرمز ريال مدريد والبرتغال، وجد كريستيانو رونالدو جونيور نفسه دائمًا في دائرة الضوء الإعلامية منذ اليوم الذي ولد فيه في عام 2010، ومن المرجح أن يزداد الاهتمام العام بالشاب على مدار السنوات القادمة - خاصة إذا أصبح لاعب كرة قدم محترفًا بنفسه.

وشارك كريستيانو رونالدو جونيور، مع فريق براعم نادي النصر تحت 13 عامًا الفوز بلقب الدوري للموسم الرياضي 2023-2024.

وانضم جونيور إلى براعم النصر في 19 أكتوبر الماضي من العام 2023، ليشارك في قوائم الفئات السنية تحت 13 عامًا و15 عامًا.