تقارير: مانشستر يونايتد يتمم صفقة ضم راسموس هويلاند
قال الإيطالي فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس"، والمختص بأخبار سوق الانتقالات، إن نادي مانشستر يونايتد حسم صفقة المهاجم راسموس هويلاند، قادما من أتالانتا الإيطالي، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.
وأوضح رومانو، عبر حسابه على تويتر، اليوم السبت، أن "عقد اللاعب سيكون لمدة 5 سنوات مع خيار تمديد حتى يونيو 2029، وخلال 24 ساعة سيتم توقيع العقود الرسمية".
فيما كشف الصحفي ديفيد أورنيستن، من صحيفة "ذا أتلتيك"، أن "قيمة انتقال راسموس هويلاند إلى مانشستر يونايتد هي 75 مليون يورو بالإضافة إلى 10 ملايين كإضافات".
ويستهدف مانشستر يونايتد تعزيز مركز المهاجم الصريح، بطلب من المدرب الهولندي إريك تين هاغ؛ من أجل المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الجديد.
هويلاند المهاجم الدنماركي قارنه البعض بإيرلنغ هالاند؛ بسبب الصفات المتشابهة بينهما.
وشارك هويلاند مع أتالانتا خلال الموسم الماضي في 34 مباراة، وسجل 10 أهداف وصنع ثلاثة.