تقارير: مانشستر يونايتد يتمم صفقة ضم راسموس هويلاند

قال الإيطالي فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس"، والمختص بأخبار سوق الانتقالات، إن نادي مانشستر يونايتد حسم صفقة المهاجم راسموس هويلاند، قادما من أتالانتا الإيطالي، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضح رومانو، عبر حسابه على تويتر، اليوم السبت، أن "عقد اللاعب سيكون لمدة 5 سنوات مع خيار تمديد حتى يونيو 2029، وخلال 24 ساعة سيتم توقيع العقود الرسمية".