تقرير: آرسنال وليفربول يدرسان الدخول في سباق ضم مبابي

وأردف: "كما إن احتمال فشل باريس سان جيرمان في تحقيق دوري أبطال أوروبا، سيشكل عاملًا مهمًّا في قرار مبابي بشأن مستقبله".

وينتهي عقد اللاعب الفرنسي مع باريس سان جيرمان في نهاية هذا الموسم؛ ما يتيح له التفاوض مع أندية أخرى اعتبارًا من يناير المقبل، والعامل الرئيس في اتخاذ مبابي لقراره سيكون الانضمام إلى نادٍ يمكّنه من تحويل وضعه الطويل كوريث محتمل لليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو إلى مكان يستطيع من خلاله الفوز بجائزة الكرة الذهبية للمرة الأولى.

ويعتقد اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا، الذي احتل المركز الثالث في نسخة عام 2023 من جائزة أفضل لاعب في العالم، أنه يحتاج إلى الانضمام إلى نادٍ فائز بدوري أبطال أوروبا لتحقيق هذا الهدف، والآن، في موسمه السابع مع باريس سان جيرمان، لعب مبابي في نهائي دوري أبطال أوروبا مرة واحدة فقط، إذ خسر بهدف وحيد أمام بايرن ميونخ في عام 2020.