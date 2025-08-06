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رياضة

رقص مثير و قُبلات.. أول فيديو من حفل زفاف إندريك

رقص مثير و قُبلات.. أول فيديو من حفل زفاف إندريك
إندريك وغابرييلي المصدر: مواقع التواصل
إرم نيوز
إرم نيوز
06 أغسطس 2025، 10:57 م

نشرت عارضة الأزياء والمؤثرة البرازيلية غابرييلي ميراندا أول مقطع فيديو لحفل زفافها من اللاعب إندريك فيليبي، مهاجم ريال مدريد الإسباني.

وأقام إندريك حفلاً للزفاف من زوجته غابرييلي وسط أجواء رائعة بحضور أصدقاء النجم البرازيلي وأفراد العائلتين.

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ويرتبط إندريك صاحب الـ19 عاماً بشريكته الحالية غابرييلي صاحبة الـ22 عاماً قبل انتقاله إلى ريال مدريد.

وأثار الثنائي جدلاً واسعاً بعدما وقع إندريك عقداً مع غابرييلي فيما عرف إعلامياً باسم "عقد الحب" ويحظر على نجم ريال مدريد بعض الأمور، من بينها الحديث مع صديقات حتى لو افتراضيًا عبر الألعاب الإلكترونية.

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 وانضم إندريك إلى ريال مدريد في صيف 2024 قادماً من بالميراس البرازيلي في صفقة لم تحقق الكثير من النجاح في الموسم الماضي، فقد لعب إندريك 37 مباراة وسجل 7 أهداف وقدم تمريرة حاسمة فقط.

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 وأصبح اللاعب البرازيلي مرشحاً للرحيل في الانتقالات الصيفية الحالية، فقد ارتبط اسمه بعدة أندية ترغب في استعارته مثل لايبزيغ الألماني وميلان الإيطالي وفياريال الإسباني.

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