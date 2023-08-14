تشافي يهاجم التحكيم عقب مباراة برشلونة وخيتافي: ما حدث عار

وجه تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، انتقادات حادة للحكام ورابطة الليغا بعد تعادل فريقه مع خيتافي سلبيا، على ملعب الأخير، مساء الأحد، في مستهل مشوار الفريقين ببطولة الدوري الإسباني.

وشهدت المباراة 26 دقيقة كوقت بدلا من الضائع، بمعدل 10 دقائق في الشوط الأول، و16 دقيقة في الشوط الثاني، كما أشهر الحكم 3 بطاقات حمراء لكل من رافينيا لاعب برشلونة وتشافي، وخايمي ماتا، لاعب خيتافي.

وقال تشافي خلال تصريحاته عقب المباراة: "عندما نبيع حقوق بث البطولة لنرى هذه الأشياء فهذا ليس شيئا إيجابيا، ولا نسير على الطريق الصحيح".