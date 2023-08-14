تشافي يهاجم التحكيم عقب مباراة برشلونة وخيتافي: ما حدث عار
وجه تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، انتقادات حادة للحكام ورابطة الليغا بعد تعادل فريقه مع خيتافي سلبيا، على ملعب الأخير، مساء الأحد، في مستهل مشوار الفريقين ببطولة الدوري الإسباني.
وشهدت المباراة 26 دقيقة كوقت بدلا من الضائع، بمعدل 10 دقائق في الشوط الأول، و16 دقيقة في الشوط الثاني، كما أشهر الحكم 3 بطاقات حمراء لكل من رافينيا لاعب برشلونة وتشافي، وخايمي ماتا، لاعب خيتافي.
وقال تشافي خلال تصريحاته عقب المباراة: "عندما نبيع حقوق بث البطولة لنرى هذه الأشياء فهذا ليس شيئا إيجابيا، ولا نسير على الطريق الصحيح".
وأضاف: "أخبرت الحكم أنهم سمحوا بالكثير من الأخطاء لصالح خيتافي ولم يحدث ذلك معنا، لهذا السبب طردني، كان لدينا اجتماع مع الحكام قبل انطلاق البطولة وكان التغيير الأول في القاعدة التي أخبرونا بها هو أن الحكام سيتفهمون المدربين أكثر".
وتابع: "طردي ليس مهما، ما حدث على أرض الملعب مهم، حاولنا على أي حال، لكننا لم نستطع، أعتقد أننا نستحق الفوز، لكن هذا لم يكن كافيًا، هذا عار".
وعن طرد البرازيلي رافينيا، أشار: "ما حدث معه هو تراكم لمجموعة أحداث، سمحوا لهم بأمور لم يسمحوا لنا بها، حدث ذلك في بداية الموسم الماضي، وأنهينا الموسم بشكل جيد، أنا سعيد لأننا لعبنا بشكل جيد بـ10 لاعبين، لقد أتيحت لنا الفرص ولم نتمكن من الاستفادة منها".
كما انتقد تشافي طريقة لعب خيتافي، قائلا: "إنهم يضيعون الوقت، إنه أسلوبهم في كرة القدم، إنه أمر طبيعي".
وعن إضافة وقت بدل ضائع كبير، أشار "إنه لأمر مخز، لقد تمت إضافة 20 دقيقة، نحن نخدع أنفسنا، نحن مستاؤون، وكان ذلك ظلمًا واضحًا جدًا، أنا غاضب جدًا".