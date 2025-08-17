ليس هالاند أو رايندرز.. من هو نجم مانشستر سيتي الذي أبهر الجماهير؟

كتب: نور الدين ميفراني

واجه مانشستر سيتي فريق وولفرهامبتون خارج أرضه في مباراته الافتتاحية بالدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025/26. بعد أن شاهدوا فوز ليفربول، بطل الموسم الماضي، مساء الجمعة، على بورنموث 4-2 في أنفيلد.

وكان رجال بيب غوارديولا حريصين على تحقيق بداية مثالية بثلاث نقاط، وهذا ما فعلوه بتفوقهم 4-0 .

وتألق خلال المباراة عدة نجوم أبرزهم النرويجي إيرلينغ هالاند الذي سجل هدفين والهولندي تيجاني رايندرز الذي سجل هدفًا والبديل الفرنسي ريان شرقي الذي سجل بدوره هدفًا.

رغم أن الأداء الهجومي لفت الأنظار، فإن الأداء بُني على قاعدة من الثبات. وبهذا المعنى، كان جون ستونز نجم المباراة الحقيقي.

أنهى المدافع الإنجليزي المباراة بتسديدتين نظيفتين، وتسديدة واحدة قام بصدها، ولم تتم مراوغته ولو مرة واحدة، متفوقًا في ثلاث من ثلاث مواجهات ثنائية. كما أكمل 93% من تمريراته (الأفضل على أرض الملعب) ونجح في محاولته الوحيدة للمراوغة، في أداءٍ اعتياديٍّ بالكرة.

وأدى تألق جون ستونز لتعليقات كبيرة من الجماهير والإعلام الذين انبهروا بأدائه وأشاد الصحفي هنري وينتر بستونز، على وسائل التواصل الاجتماعي: "جون ستونز، وهو في كامل لياقته البدنية، يبقى قلب دفاع من الطراز الرفيع. يمتلك كل الخبرة اللازمة لرصد الخطر، والتصميم على التصدي له، والمهارة اللازمة للانطلاق بالكرة إلى خط الوسط. تطبيقٌ دؤوبٌ لمعايير عالية. لا يزال ستونز جوهرة في سن 31. عليه فقط أن يحافظ على لياقته".

وأضاف الصحفي مشيرًا إلى أن مانشستر سيتي قد يستعيد هيمنته المعهودة بعد موسم مخيب للآمال في 2024/2025. وكتب: "هل عاد السيتي؟ يبدو بالتأكيد أكثر هيمنةً من ذي قبل. ستونز لاعبٌ مميز. بوب يُشكل تهديدًا. عرض جيد وتزويد جيد لهالاند. لاعبون موهوبون يتأقلمون جيدًا. ترافورد آمن حتى الآن. انطباع رايندرز الفوري، يصنع ويسجل."

ولم يكن الصحفي وينتر الوحيد الذي انبهر بأداء جون ستونر بل أن الجماهير كتبت تعليقات تشيد بالنجم الإنجليزي وكتب أحدهم: "لا يزال جون ستونز أفضل مدافع لدينا بلا منازع."

وقال آخر: "لو كان جون ستونز لائقًا طوال مسيرته، لكان اعتزل ضمن أفضل ثلاثة مدافعين في جيله."

وعلق آخر: "ربما يكون ستونز أحد أفضل المدافعي الذين رأيتهم في حياتي."

وكتب أحد الجماهير: "لا يوجد قلب دفاع آخر في العالم يستطيع فعل ما يفعله جون ستونز".

وأضاف آخرون: "جون ستونز، أنا أبيع الأحلام هنا". و"جون ستونز لاعب كرة قدم استثنائي. أنا معجب بهذا الفريق".

واختتم مشجع أخير: "إذا حافظ جون ستونز على لياقته البدنية، فسيكون تلقائيًّا أحد أفضل اللاعبين في الدوري. إنه موهوب بطبيعته بشكل لا يُصدق".