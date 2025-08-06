اسم يُطرح للمرة الأولى.. فيريرا يجهز "مفاجأة كبيرة" لجمهور الزمالك

كشفت تقارير إخبارية أن يانيك فيريرا، المدير الفني لفريق الزمالك، يجهز مفاجأة كبيرة للجمهور، من خلال استعانته بأحد أبرز اللاعبين الشباب في فريق 2005 ليُضم للفريق الأول خلال المرحلة المقبلة.

ويستهل نادي الزمالك مبارياته في مسابقة الدوري المصري بنسخته الجديدة 2025-2026 بلقاء فريق سيراميكا في الجولة الأولى من المسابقة، مساء الجمعة المقبلة.

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ووفقًا لما ذكره تقرير لقناة "النهار" المصرية، فإن هناك اتجاهًا من الجهاز الفني للزمالك للاعتماد على علي نوفل، لاعب الفريق الأبيض مواليد 2005، في مركز الظهير الأيمن، في الفترة المقبلة، بعدما تم تصعيده من قبل المدير الفني يانيك فيريرا في الفترة الماضية وأشاد بإمكانياته.

وأضاف: "وفي السياق نفسه، ما زالت هناك ضغوط من جانب الزمالك لشراء عقد أحمد عيد لاعب المصري لتدعيم الظهير الأيمن".

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الزمالك يعاني أزمة في مركز الظهير الأيمن بعد رحيل التونسي حمزة المثلوثي عن الفريق، عقب انتهاء عقده، بجانب إعارة اللاعب الشاب أحمد محمود إلى نادي الاتحاد السكندري، ليبقى عمر جابر وحيدًا في المركز.

ولجأ فيريرا إلى قطاع الناشئين حتى يتعاقد مسؤولو الزمالك مع ظهير أيمن، وربما يكون قد وجد حلاً وبديلاً جيدًا.

علي نوفل يلعب بفريق الزمالك مواليد 2005، وبدأ مسيرته الكروية بنادي الصيد وهو في عامه الرابع ولمدة 4 سنوات، ثم انتقل للزمالك وتدرج في قطاع ناشئي الزمالك، وتدرب مع أكثر من مدرب على تنمية الجوانب الهجومية في أدائه.