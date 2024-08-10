شهدت تدريبات ريال مدريد الإسباني احتفالًا كبيرًا من الوافد الجديد الفرنسي كيليان مبابي بهدف سجله زميله البرازيلي فينيسيوس جونيور.

وانتشر مقطع فيديو لهدف سجله فينيسيوس جونيور خلال مران فريقه، ولكن الأمر الذي لفت أنظار المتابعين الاحتفال الهيستيري من جانب مبابي.

وتوجه اللاعب البرازيلي للاحتفال مع مبابي الذي أبدى سعادة عارمة، وحمل زميله على الأعناق.

وانضم كيليان مبابي إلى ريال مدريد عقب نهاية عقده مع فريقه السابق باريس سان جيرمان الفرنسي بانتهاء شهر يونيو الماضي.

ويستعد ريال مدريد لخوض لقاء كأس السوبر الأوروبي يوم الأربعاء المقبل ضد أتالانتا الإيطالي.

ومن المرجح أن تشهد مباراة السوبر الأوروبي الظهور الأول للنجم مبابي مع ريال مدريد بعدما غاب عن رحلة فريقه في الولايات المتحدة الأمريكية.

وحصل مبابي على إجازة عقب مشاركة منتخب فرنسا في كأس أوروبا "يورو 2024" والتي ودع منتخب فرنسا منافساتها من نصف النهائي.

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وخاض ريال مدريد عددًا من المباريات الودية خلال معسكره التدريبي بالولايات المتحدة الأمريكية، وخسر أمام ميلان الإيطالي بنتيجة 0-1 كما خسر أمام منافسه التقليدي برشلونة الإسباني بنتيجة 1-2.

وفاز ريال مدريد على تشيلسي الإنجليزي بنتيجة 2-1 في آخر تجربة ودية قبل مباراة كأس السوبر الأوروبي.

ويرتبط مبابي بعلاقة جيدة مع فينيسيوس جونيور وهو ما ظهر خلال تبادل الإعجاب على منشوراتهما البعض عبر موقع إنستغرام في بعض المناسبات.