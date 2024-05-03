الهلال يُلامس لقب الدوري السعودي بالفوز على التعاون

انتظر الهلال حتى الدقيقة 40 ليفتتح التسجيل حين استقبل ألكسندر ميتروفيتش غير المراقب تمريرة عرضية من ميشيل ليقابلها بضربة رأس قوية سكنت الشباك من مدى قريب من المحاولة الأولى على المرمى في الشوط الأول.

وضاعف سعود عبدالحميد تقدم الهلال في الدقيقة 70 بعد عمل جماعي رائع بدأ عند ميشيل الذي راوغ الدفاع وأرسل تمريرة إلى سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش ليمرر الدولي الصربي إلى عبدالحميد الذي سدد في الشباك من مدى قريب.

وأكمل البديل صالح الشهري ثلاثية الهلال في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع بعدما تلقى تمريرة عرضية من ميشيل ليحولها بالكعب في شباك التعاون.