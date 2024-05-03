الهلال يُلامس لقب الدوري السعودي بالفوز على التعاون
فاز الهلال 3-صفر على مضيفه التعاون، اليوم الجمعة، ليواصل مسيرته الخالية من الهزائم محليا ويقترب أكثر من حسم لقب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.
انتظر الهلال حتى الدقيقة 40 ليفتتح التسجيل حين استقبل ألكسندر ميتروفيتش غير المراقب تمريرة عرضية من ميشيل ليقابلها بضربة رأس قوية سكنت الشباك من مدى قريب من المحاولة الأولى على المرمى في الشوط الأول.
وضاعف سعود عبدالحميد تقدم الهلال في الدقيقة 70 بعد عمل جماعي رائع بدأ عند ميشيل الذي راوغ الدفاع وأرسل تمريرة إلى سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش ليمرر الدولي الصربي إلى عبدالحميد الذي سدد في الشباك من مدى قريب.
وأكمل البديل صالح الشهري ثلاثية الهلال في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع بعدما تلقى تمريرة عرضية من ميشيل ليحولها بالكعب في شباك التعاون.
ورفع فريق المدرب جورجي جيسوس، الذي حقق 27 فوزا في الدوري ولم يتلق أي خسارة حتى الآن وتعادل مرتين، رصيده إلى 83 نقطة في صدارة الترتيب وله مباراة مؤجلة أمام الأهلي، بفارق 12 نقطة عن النصر الذي يواجه الوحدة غدا السبت.
وتجمد رصيد التعاون عند 51 نقطة في المركز الرابع.
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري السعودي: