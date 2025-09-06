لابورت على أعتاب عملاق الدوري التركي

اقترب الإسباني إيمريك لابورت، مدافع النصر السعودي، من الرحيل إلى الدوري التركي لكرة القدم في الساعات القادمة.

وتعثرت مفاوضات لابورت للعودة إلى فريقه الأسبق أتلتيك بلباو الإسباني بسبب أخطاء إدارية في إجراءات الانتقال وإتمام الأوراق.

وكشفت شبكة "krampon sports" عن إتمام نادي بشكتاش التركي الاتفاق مع إيمريك لابورت للانضمام إلى صفوفه.

وأشارت إلى أن إدارة النادي التركي تعمل على حسم الصفقة على أن يحضر اللاعب بعد غدٍ الاثنين من أجل الخضوع للفحوصات الطبية وإعلان الصفقة.

ولم تكشف الشبكة عن تفاصيل العقد المقدم لنجم النصر، الذي كان قد أبدى رغبته في الرحيل، والعودة للعب بالدوري الأوروبي.

ويرغب المدير الفني الجديد سيرغن يالتشين، في ضم اللاعب صاحب الـ 31 عاماً لتدعيم خط دفاعه.

وينتهي عقد لابورت مع النصر في شهر يونيو المقبل، وخرج من حسابات المدرب البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني للنصر.

وكان لابورت قد انضم إلى نادي النصر في صيف 2023 قادماً من مانشستر سيتي الإنجليزي.

وتعاقد النصر مع المدافع الإسباني إينيغو مارتينيز نجم برشلونة في الانتقالات الصيفية الحالية.