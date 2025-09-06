كم هدفًا يحتاج مبابي ليصبح الهداف التاريخي لمنتخب فرنسا؟

تغلب منتخب فرنسا على أوكرانيا بهدفين دون رد، في بداية منافساته في تصفيات كأس العالم 2026، في المواجهة التي جمعت بينهما، مساء الجمعة، وشهدت تألق كيليان مبابي.

تقدم ميشيل أوليسيه للديوك في الدقيقة 10 بصناعة برادلي باركولا.

وفي الدقيقة 82 سجل كيليان مبابي الهدف الثاني بعد تمريرة من زميله في ريال مدريد أوريليان تشواميني.

الهدف رفع رصيد مبابي إلى 51 هدفًا في 91 مباراة، ليتساوى مع تييري هنري في المركز الثاني بقائمة الهدافين التاريخيين لمنتخب فرنسا.

ويحتاج مبابي إلى 6 أهداف لمعادلة الهداف التاريخي أوليفييه جيرو، نجم ميلان السابق وليل الحالي، برصيد 57 هدفًا.

ويحتل منتخب فرنسا المركز الثاني في ترتيب المجموعة الرابعة بتصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026، برصيد 3 نقاط، في حين تقع أوكرانيا في المركز الثالث، دون أي رصيد من النقاط.

وتمنح هذه النتيجة بطل العالم 2018 أفضلية مبكرة على أبرز منافسيه في المجموعة الرابعة، التي تضم أيضًا أيسلندا وأذربيجان.

وتستضيف فرنسا منتخب أيسلندا، الذي سحق أذربيجان 5-صفر، في باريس يوم الثلاثاء، بينما تسافر أوكرانيا إلى باكو.