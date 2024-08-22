أقدم المغربي أشرف داري، مدافع بريست الفرنسي، على تصرف مفاجئ وسط أنباء حول رحيله للأهلي المصري في الموسم المقبل.

وحرص أشرف داري على متابعة الحساب الرسمي للأهلي عبر إنستغرام بجانب متابعة حسابات بعض لاعبي الفريق المصري بشكل مفاجئ.

وفٌسرت هذه الخطوة بأنها مؤشر لمفاجأة سارة لجماهير الأهلي المصري بحسم الصفقة بشكل رسمي.

وكان عبد اللطيف فليفلي، وكيل اللاعب المغربي، أكد في تصريحات تليفزيونية لقناة "أون تايم سبورتس 2" أن الأهلي المصري يتفاوض بجدية لضم أشرف داري في الموسم المقبل.

ويسعى الأهلي لتعويض الرحيل المنتظر للاعبه محمد عبد المنعم إلى نادي نيس الفرنسي قبل غلق باب الانتقالات الحالية.

وقال مصدر بالأهلي المصري لـ"إرم نيوز" إن هناك اتفاقًا مع اللاعب ومدير أعماله حول بنود وتفاصيل عقد انتقاله إلى الفريق، ولكن الأمور لم تكتمل مع إدارة نادي بريست.

وأشار إلى أن نادي بريست رحب برحيل اللاعب، ولكن بشكل نهائي، وليس على سبيل الإعارة، كما إن الفريق الفرنسي طلب الحصول على أغلب قيمة الصفقة خاصة أنه يريد التعاقد مع لاعب بديل في خط الدفاع لتعويض رحيل داري.

وتعاقد الأهلي المصري مع يوسف أيمن مدافع الدحيل القطري بجانب المغربي يحيى عطية الله ظهير أيسر سوتشي الروسي.