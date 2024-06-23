المتحدث باسم الزمالك يشن هجومًا على شوبير (فيديو)
وجّه أحمد سالم، المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، هجومًا حادًا ضد الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى وقائد الأهلي المصري الأسبق.
وأعلن الزمالك رفضه خوض لقاء الأهلي يوم الثلاثاء المقبل في قمة الدوري المصري بسبب اعتراضه على عدم استكمال مباريات الدور الأول وعدم إعلان باقي مباريات البطولة.
وقال سالم عن الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامجه بقناة "الشمس": "تحدثت من قبل عن الحيادية ومدى وهمية هذه الفكرة لأنه من المستحيل أن يقضي شخص حياته في نادٍ معين وسيتحدث عنه بحيادية".
وأضاف: "أتمنى أن يتم توضيح حديث صفة الإعلامي عن قضية معينة، هل يتحدث بلسان الإعلامي أم كقائد للنادي لسنوات طويلة وممثل له وتنشر تغريدات مستفزة لجماهير الزمالك وتوجه الرأي كأن الزمالك ارتكب جريمة".
وواصل سالم حديثه عن شوبير قائلًا: "في وقت سابق، الأهلي قدم مثل هذه البيانات وهدد بعدم اللعب بسبب أزمات عديدة وهو حر وهذا حق النادي وكل الأندية ولكنه وقتها لم يكتب مثل هذا الكلام.. ما يحدث كيل بمكيالين".
وكتب شوبير عبر حسابه الشخصي بمنصة إكس: "اجتماع ثم اجتماع ثم بيان وفي النهاية المباراة في موعدها والسلام".
وقال سالم في حديثه عن موقف الزمالك إن مجلس القلعة البيضاء برئاسة حسين لبيب طالب بحق مشروع حدث من قبل من جانب الأهلي.
وأضاف: "الزمالك لم يخترع فكرة البيانات الغاضبة ولم ينسحب أمام الأهلي بل أعلن عدم خوض أي مباراة بالدور الثاني للدوري قبل اكتمال الدور الأول".
وأتم قائلًا: "اللواء ثروت سويلم عضو رابطة الأندية تحدث بصورة حادة عن الزمالك وأكد أن الفريق الأبيض خارج المنافسة على لقب الدوري وهو غير صحيح فالزمالك نادٍ كبير ولكن هل الفريق الذي لا ينافس ليس من حقه إبداء ملاحظاته؟"