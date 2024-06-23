المتحدث باسم الزمالك يشن هجومًا على شوبير (فيديو)

وجّه أحمد سالم، المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، هجومًا حادًا ضد الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى وقائد الأهلي المصري الأسبق.

وأعلن الزمالك رفضه خوض لقاء الأهلي يوم الثلاثاء المقبل في قمة الدوري المصري بسبب اعتراضه على عدم استكمال مباريات الدور الأول وعدم إعلان باقي مباريات البطولة.