بايرن ميونخ يستعد لتقديم 80 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع هاري كين

وأشارت إلى أن بايرن ميونخ يعتقد أن عرضا بقيمة 80 مليون جنيه إسترليني إلى جانب الإضافات يمكن أن يجعل دانيال ليفي رئيس توتنهام يتحدث مع كين بشأن مستقبله.

وينتهي عقد كين، البالغ من العمر 29 عاما، مع توتنهام في يونيو 2024، ما يعني إمكانية رحيله مجانا بعد عام واحد فقط حال عدم رحيله هذا الصيف وعدم تجديد عقده.

ويريد بايرن أيضًا التعاقد مع كايل ووكر مدافع مانشستر سيتي على الرغم من أن الظهير الأيمن يفكر في عرض مانشستر سيتي للتجديد.