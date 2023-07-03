بايرن ميونخ يستعد لتقديم 80 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع هاري كين
ذكرت صحيفة "ديل ميل" أن بايرن ميونخ يستعد لتقديم عرض آخر للتعاقد مع هاري كين مهاجم توتنهام، هذا الأسبوع.
وبحسب الصحيفة، فقد نفى توتنهام تلقي عرض افتتاحي لأن السبيرز يؤكد أن قائده كين ليس للبيع.
وبحسب "ديلي ميل"، فإن العرض الافتتاحي من بايرن ميونخ بلغت قيمته 60 مليون جنيه إسترليني، إلى جانب الإضافات، وإجمالًا تبلغ قيمته أقل بقليل من 70 مليون جنيه إسترليني.
وأشارت إلى أن بايرن ميونخ يعتقد أن عرضا بقيمة 80 مليون جنيه إسترليني إلى جانب الإضافات يمكن أن يجعل دانيال ليفي رئيس توتنهام يتحدث مع كين بشأن مستقبله.
وينتهي عقد كين، البالغ من العمر 29 عاما، مع توتنهام في يونيو 2024، ما يعني إمكانية رحيله مجانا بعد عام واحد فقط حال عدم رحيله هذا الصيف وعدم تجديد عقده.
ويريد بايرن أيضًا التعاقد مع كايل ووكر مدافع مانشستر سيتي على الرغم من أن الظهير الأيمن يفكر في عرض مانشستر سيتي للتجديد.
وهاري كين هو الهداف التاريخي لتوتنهام برصيد 280 هدفا سجلها في 435 مباراة، كما قدم 64 تمريرة حاسمة مع السبيرز.
لكن كين لم يحقق أي لقب جماعي مع توتنهام، رغم أنه نال جائزة هداف الدوري الإنجليزي الممتاز 3 مرات.
وسجل كين 213 هدفا، وهو ثاني أفضل هداف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز خلف الهداف التاريخي آلان شيرر، الذي سجل 260 هدفا.
وسجل بايرن ميونخ 92 هدفا في الدوري الألماني الموسم الماضي، وهو أقل عدد من الأهداف يسجله لاعبوه منذ موسم 2019/2018 عندما سجل لاعبو النادي البافاري 88 هدفا.