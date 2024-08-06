يحتفظ نجوم المنتخب الأولمبي الإسباني بذكريات خروج بلادهم من ثمن نهائي بطولة كأس العالم 2022 على يد المغرب.

وتغلب منتخب إسبانيا على المغرب بنتيجة 2-1 في نصف نهائي منافسات كرة القدم بأولمبياد باريس 2024.

ويحلم منتخب إسبانيا في تحقيق ذهبية منافسات كرة القدم بالأولمبياد بعدما توج المنتخب الأول بلقب كأس أوروبا "يورو 2024" مؤخرًا.

وتذكر لاعبو إسبانيا سخرية أشرف حكيمي نجم منتخب المغرب بعد تسجيل هدف من ضربة ترجيح في لقاء المنتخبين بدور الستة عشر بمونديال 2022 بطريقة "بانينكا" واحتفل برقصة البطريق الشهيرة.

ونشر دييغو لوبيز لاعب منتخب إسبانيا عقب الفوز على المغرب رسالة عبر منصة إكس تشير للاحتفال بتأهل إسبانيا للنهائي مع رمز بطريق ووجه متجمد للحديث عن احتفال حكيمي.

وكرر زميله صامويل أومورديون نجم المنتخب الإسباني الأولمبي رسالة الاحتفال مستعينًا بطيور البطريق وهو ما قوبل بهجوم كبير من النشطاء المغاربة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتردد أن سيرجيو بوسكيتس نجم منتخب إسبانيا السابق ولاعب وسط إنتر ميامي الأمريكي نشر عبر حسابه بموقع إنستغرام أيضًا صورة للبطريق إشارة لاحتفال حكيمي ثم حذفها.

ويلعب منتخب المغرب بعد غدٍ الخميس ضد مصر في لقاء تحديد المركز الثالث بأولمبياد باريس 2024.

ويحلم منتخب المغرب بحصد أول ميدالية أولمبية في تاريخه بعد تأهله لنصف نهائي الأولمبياد للمرة الأولى.