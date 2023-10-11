بعد الفشل 3 مرات.. من سيكون منفذ ضربات الجزاء في ريال مدريد؟

ريال مدريد ومشكلة ركلات الترجيح

وقالت الصحيفة في تقريرها: "بدون بنزيما هناك جدل حول من يجب أن يسدد ركلات الترجيح للفريق الأبيض. عقب رحيل كريستيانو تولى سيرجيو راموس التسديد، ثم بنزيما، كانت هناك ثقة دائماً في تنفيذها، الآن يثور التساؤل والجدل.

وأضافت: "كانت العيون كثيرة على رودريغو، فعندما احتسبت أول ضربة جزاء هذا الموسم أمام سيلتا فيغو في بالايدوس، بدا البرازيلي هو الشخص المناسب لتسديد ركلات الجزاء ولكنه أضاعها قبل أن ينقذ جود بيلينغهام الموقف ويمنح الفريق الفوز بهدف دون رد.

ويقول أنشيلوتي إن الأمر يتعلق بالخبرة والثقة، ولكن سيظل خوسيلو هو المنفذ الأول لضربات الجزاء على الرغم من فشله أمام أوساسونا.

وحاول فينيسيوس جونيور أن يكون المنفذ الأول لركلات الترجيح بعدما حصل على الرقم 7 لكن إهداره أمام برشلونة ثم إصابته وقفا حائلا أمام تلك الرغبة.

وباستثناء الخسارة وديًا أمام برشلونة كان ريال مدريد محظوظا بعدم تأثره بإهدار نجومه ركلتي جزاء في الدوري الإسباني الذي يتصدر جدوله حتى قبل التوقف الدولي الحالي.