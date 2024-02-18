خلافات كادت تتطور لمشاجرة.. أحداث ساخنة في بايرن ميونخ

كشف الصحفي الألماني باتريك ستراسر عن خلافات كادت تتطور لمشاجرة بعد خسارة بايرن ميونخ 2/3 أمام بوخوم في الدوري الألماني، اليوم الأحد.

ووفقًا لباتريك ستراسر، فإنه بعد صافرة نهاية المباراة أمام بوخوم دارت خلافات غاضبة وكاد أن ينشب شجار بين جوشوا كيميتش وزولت لوف مساعد المدرب توماس توخيل.

وخسر بايرن ميونخ أمام بوخوم لتكون الخسارة الثانية على التوالي للنادي البافاري في الدوري الألماني، والثالثة على التوالي في مختلف المسابقات.

وبات بايرن ميونخ متأخرًا بـ8 نقاط عن باير ليفركوزن متصدر جدول ترتيب الدوري الألماني والذي يملك 58 نقطة.