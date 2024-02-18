خلافات كادت تتطور لمشاجرة.. أحداث ساخنة في بايرن ميونخ
كشف الصحفي الألماني باتريك ستراسر عن خلافات كادت تتطور لمشاجرة بعد خسارة بايرن ميونخ 2/3 أمام بوخوم في الدوري الألماني، اليوم الأحد.
ووفقًا لباتريك ستراسر، فإنه بعد صافرة نهاية المباراة أمام بوخوم دارت خلافات غاضبة وكاد أن ينشب شجار بين جوشوا كيميتش وزولت لوف مساعد المدرب توماس توخيل.
وخسر بايرن ميونخ أمام بوخوم لتكون الخسارة الثانية على التوالي للنادي البافاري في الدوري الألماني، والثالثة على التوالي في مختلف المسابقات.
وبات بايرن ميونخ متأخرًا بـ8 نقاط عن باير ليفركوزن متصدر جدول ترتيب الدوري الألماني والذي يملك 58 نقطة.
ولعب بايرن ميونخ بـ10 لاعبين أمام بوخوم منذ الدقيقة 77 بعد طرد دايوت أوباميكانو الذي شارك بديلاً في الدقيقة 28 ليعوض المغربي نصير مزراوي الذي تعرض للإصابة.
وحصل أوباميكانو على بطاقة صفراء في الدقيقة 39، قبل طرده بالبطاقة الصفراء الثانية.
وتلقى أوباميكانو البطاقة الحمراء الثانية على التوالي، بعد طرده في الخسارة 0/1 أمام لاتسيو قبل أيام في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.
وخلال 22 مباراة في الدوري الألماني فاز بايرن ميونخ 16 مرة، وتعادل مرتين، وخسر 4 مرات.