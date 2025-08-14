بدأ مهامه اليوم.. 3 محطات صعبة تنتظر عبد الحق بن شيخة في اتحاد الجزائر

بدأ عبد الحق بن شيخة اليوم الخميس رسميا في مهامه مدربا جديدا لنادي اتحاد الجزائر بطل كأس الجزائر لموسم 2024 ـ 2025 بعد يومين من الإعلان عن تعيينه رسميا لقيادة فريق العاصمة.

ويعود المدرب الجزائري البالغ من العمر 61 عاما للإشراف على اتحاد العاصمة للمرة الثانية بعد موسم 2022 ـ 2023 والذي توجه بالفوز بلقب الكونفدرالية الإفريقية بعد الفوز في النهائي على يانغ أفريكانز التنزاني، قبل أن يفوز بكأس السوبر ضد الأهلي المصري.

وأعلن اتحاد الجزائر، الذي أنهى سباق الدوري في المركز السادس، الثلاثاء الماضي رسميا التعاقد مع بن شيخة لقيادة الفريق الأول لمدة موسم واحد.

إرث ثقيل

بعد النجاح في تجربته الأولى مع اتحاد العاصمة، الفريق المتوج بكل الألقاب القارية الحالية (دوري أبطال إفريقيا ـ الكونفدرالية ـ كأس السوبر) ينتظر أن يكون بن شيخة أمام مهام صعبة وكبرى في الآن نفسه عندما تعطى ضربة بداية الدوري الجزائري للمحترفين يوم 23 أغسطس الجاري.

والتحق المدرب الملقب بـ"الجنرال" اليوم بالفريق في المعسكر المقام حاليا في مدينة طبرقة التونسية، الواقعة شمال غرب البلاد للإعداد للموسم الجديد.

ونشر اتحاد العاصمة مجموعة من الصور للاستقبال اللافت للمدرب الجديد، الذي يدرك جيدا أن مهمته لن تكون سهلة بالمرة.

وكانت إدارة اتحاد العاصمة رحبت في بيان رسمي بعودة بن شيخة إلى "بيت الاتحاد، وشددت على ثقتها في قدرته على قيادة الفريق لتحقيق المزيد من النجاحات وإضافة ألقاب جديدة إلى سجل النادي.

بدا بيان اتحاد الجزائر أمرا بديهيا وترحيبا روتينيا بالمدرب الجديد، ولكنه يضع بن شيخة بالفعل أمام مهمة صعبة ودقيقة خصوصا أن إرثا ثقيلا سيظل يتابعه منذ اليوم الخميس لتحقيق أفضل من إنجازاته السابقة أو معادلتها.

ورغم الأجواء الصاخبة التي غادر فيها عبد الحق بن شيخة اتحاد الجزائر في 2023، لتدريب نادي سيمبا التنزاني في تجربته الموالية، فإن سقف تطلعات مسؤولي الفريق ومشجعيه يبدو عاليا جدا.

وفي تجربته الأولى، حقق بن شيخة بالفعل مشوارا تدريبيا مذهلا وتجاوزت إنجازاته كل التوقعات عندما أطاح بنادي يانغ أفريكانز في ملعبه في النهائي، ورغم الخسارة إيابا فإنه نجح في التتويج باللقب.

وفي كأس السوبر، صنع اتحاد العاصمة المفاجأة الكبرى بالإطاحة بالأهلي المصري (1 ـ0) والتتويج باللقب، وكان ذلك من المرات القلائل التي كسر فيها الفريق المتوج بالكونفدرالية قاعدة أن يكون صاحب السوبر هو الفريق الذي توج بدوري الأبطال.

3 محطات كبرى

بداية عبد الحق بن شيخة مع اتحاد الجزائر لن تكون سهلة بالمرة، بل أن روزنامة الدوري الجزائري وضعت الفريق منذ البداية في مواجهتين من العيار الثقيل، أمام حامل اللقب ووصيفه.

ويلاقي الاتحاد في الجولة الأولى شبيبة القبائل يوم 23 من الشهر الجاري، في مباراة ستكون نتيجتها بالتأكيد هامة في تحديد طموحات الفريق العاصمي.

وفي الجولة الثانية، وبعد أسبوع فقط، سيكون رفاق المهاجم حسام غشة على موعد مع "ديربي العاصمة" أمام البطل في الموسمين الأخيرين مولودية الجزائر وذلك في الثلاثين من الشهر الجاري على ملعب 5 جويلية بالعاصمة.

المحطتان الأولى والثانية لبن شيخة تبدو فيهما مهمة الفريق صعبة، لكن ما يزيد في حجم التحدي الذي ينتظر الفريق هو مواجهة الدور التمهيدي الثاني من كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وسيكون فريق المدرب بن شيخة معفى من المشاركة في الدور التمهيدي الأول، قبل أن ينتظر منافسه في الدور الثاني بين فريقي ويواجه اتحاد العاصمة الجزائري، الصاعد من صدام جينيرشن فوت السنغالي وأمادو ديالو الإيفواري.

ورغم أن كلا الفريقين لا يملك تاريخا كبيرا في إفريقيا، يظل اتحاد العاصمة أمام هاجس تخطي ذلك الدور والتأهل لدور المجموعات من المسابقة القارية على طريق تكرار إنجاز 2022 ـ 2023.