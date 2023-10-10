عضو في مجلس إدارة ريال مدريد يكشف موعد ضم مبابي
كشف خوسيه مانويل أوتيرو، عضو مجلس إدارة ريال مدريد، عن آخر التطورات بشأن سعي ناديه لضم الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي ارتبط اسمه كثيرا بالانضمام للميرنغي في السنوات الماضية.
وكان مبابي قريبًا من الانضمام لريال مدريد في صيف 2022، قبل أن يفاجأ الجميع ويمدد عقده مع باريس سان جيرمان.
وقال أوتيرو عبر قناة "ريمونتادا بلانكا" على منصة "تويتش"، اليوم الثلاثاء: "لم تتح الفرصة لمبابي من أجل التوقيع مع ريال مدريد هذا الصيف، كان عليه أن يتخلى عن بعض المكافآت العالية جداً التي وافق عليها بالفعل مع باريس سان جيرمان، كما أن المبلغ الذي كان سيتم دفعه للتعاقد معه قبل عام مجنون تمام، ولم يكن من المنطقي التوقيع معه".
وأضاف: "العلاقة بين مبابي وفلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، لم تكن سيئة أبداً، بيريز لم يأخذ الأمر بطريقة خاطئة، لقد فهم قرار اللاعب عندما جدد تعاقده من قبل، كان هناك شعور بخيبة أمل من المشجعين، لكن لطالما ترك ريال مدريد الأبواب مفتوحة".
وتابع: "زين الدين زيدان انضم لريال مدريد وهو في عمر 29 عاماً، وسوف يأتي مبابي في عمر الـ 25 عاماً".
وأوضح: "نأمل أن يفكر مبابي بنفس طريقة تفكير جود بيلينغهام، وأثق في أنه سينضم لنا، مبابي سيحقق المجد عندما يأتي إلى ريال مدريد، الآن يبدو أن باريس سان جيرمان أصبح أقل قوة من ذي قبل لأنه لم يعد لديه مثل هؤلاء اللاعبين الجيدين، اللعب في مدريد يضمن لك الجدية التي تعطي النتائج، أنا على ثقة من أنه سيقول نعم عندما يصبح لاعبا حراً. مبابي ولد ليلعب في ريال مدريد بالطبع".
وشدد: "الأمل أن يأتي مبابي في عام 2024، وينضم لنا بطريقة قانونية، دون أن يتمكن أي شخص من اتهامنا بإبرام اتفاق مع اللاعب من خلف ناديه، حيث إن ناصر الخليفي، رئيس سان جيرمان، قال إن اللاعب أبرم اتفاقا مع ريال مدريد وهذا لم يكن صحيحا".
وعن تجديد مبابي مع باريس سان جيرمان في فترة سابقة، قال عضو إدارة ريال مدريد: "كان اللاعب طفلًا صغيرًا وأغرقوه بالمال واتخذ القرار، لو سألناه اليوم وكان صادقًا وتحدث، سيقول إنه نادم على هذا القرار".
وشارك كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان الموسم الحالي في 9 مباريات، سجل خلالها 8 أهداف.