عضو في مجلس إدارة ريال مدريد يكشف موعد ضم مبابي

كشف خوسيه مانويل أوتيرو، عضو مجلس إدارة ريال مدريد، عن آخر التطورات بشأن سعي ناديه لضم الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي ارتبط اسمه كثيرا بالانضمام للميرنغي في السنوات الماضية.

وكان مبابي قريبًا من الانضمام لريال مدريد في صيف 2022، قبل أن يفاجأ الجميع ويمدد عقده مع باريس سان جيرمان.

وقال أوتيرو عبر قناة "ريمونتادا بلانكا" على منصة "تويتش"، اليوم الثلاثاء: "لم تتح الفرصة لمبابي من أجل التوقيع مع ريال مدريد هذا الصيف، كان عليه أن يتخلى عن بعض المكافآت العالية جداً التي وافق عليها بالفعل مع باريس سان جيرمان، كما أن المبلغ الذي كان سيتم دفعه للتعاقد معه قبل عام مجنون تمام، ولم يكن من المنطقي التوقيع معه".