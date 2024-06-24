مدرب المجر يعلن تطورات حالة فارجا الصحية

أعلن ماركو روسي، المدير الفني لمنتخب المجر، آخر تطورات الحالة الصحية للاعبه بارناباس فارجا بعد الإصابة القوية التي تعرض لها في مباراة إسكتلندا مساء الأحد بالجولة الأخيرة للمجموعة الأولى ببطولة كأس أوروبا "يورو 2024".

واقتنص منتخب المجر هدفًا في الوقت القاتل قبل لحظات من نهاية لقاء إسكتلندا ليحسم الفوز بنتيجة 1-0 ويحيي آماله في التأهل لدور الستة عشر باحتلاله المركز الثالث برصيد 3 نقاط.