مدرب المجر يعلن تطورات حالة فارجا الصحية
أعلن ماركو روسي، المدير الفني لمنتخب المجر، آخر تطورات الحالة الصحية للاعبه بارناباس فارجا بعد الإصابة القوية التي تعرض لها في مباراة إسكتلندا مساء الأحد بالجولة الأخيرة للمجموعة الأولى ببطولة كأس أوروبا "يورو 2024".
واقتنص منتخب المجر هدفًا في الوقت القاتل قبل لحظات من نهاية لقاء إسكتلندا ليحسم الفوز بنتيجة 1-0 ويحيي آماله في التأهل لدور الستة عشر باحتلاله المركز الثالث برصيد 3 نقاط.
وأثار فارجا الرعب في قلوب متابعي الساحرة المستديرة بعد سقوطه في الدقيقة 69 متأثرًا بإصابة قوية نتيجة التحام هوائي مع حارس مرمى منتخب إسكتلندا.
وغادر فارجا للعلاج بعد إسعافه على أرض الملعب في مشهد أعاد للأذهان واقعة سقوط كريستيان إيريكسن نجم منتخب الدنمارك في النسخة الماضية لليورو.
وأهدى لاعبو المجر الفوز لزميلهم فارجا بعد نهاية المباراة كما حملوا قميصه وارتدى دومينيك سوبوسلاي قائد المنتخب المجري قميص زميله.
وقال ماركو روسي في تصريحات عقب اللقاء:" حياة بارناباس فارجا ليست في خطر".
وأضاف: "سيخضع لعملية جراحية بعد إصابته بكسر في الوجه ولن يكون متاحًا لبقية بطولة يورو 2024".
وأكد الاتحاد المجري لكرة القدم أن فارجا لم يفقد الوعي وتم نقله للمستشفى ووضعه تحت الملاحظة كما أن حالته مستقرة.