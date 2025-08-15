بسبب الحفلات والنساء.. نصيحة عاجلة من ليفاندوفسكي لإنقاذ مسيرة لامين يامال

وجّه البولندي روبرت ليفاندوفسكي، نجم برشلونة الإسباني، نصيحة عاجلة إلى زميله لامين يامال اللاعب الموهوب في تشكيل البلوغرانا.

وقدّم يامال مستويات طيبة في الموسم الماضي، وساهم برفقة ليفاندوفسكي في قيادة برشلونة نحو التتويج بالألقاب المحلية في إسبانيا.

وواجه اللاعب صاحب الـ 18 عاماً انتقادات واسعة بسبب تصرفاته خارج الملعب وظهوره مع عدة فتيات بجانب الجدل الذي صاحب حفل عيد ميلاده، في شهر يوليو الماضي، والاستعانة بأشخاص مصابين بمرض التقزم.

وقال ليفاندوفسكي في تصريحات لشبكة ESPN:" لامين يامال شاب رائع، ويمكنه الاستمتاع بحياته، وعليه أن يفعل ذلك، ولكن عليه فقط إيجاد التوازن خاصة أنه لاعب كرة قدم".

وأضاف:" لامين شخص طيب ورائع، ودائماً يتعامل بطبيعته مع الأمر، وربما لديه حالة من السعادة بالاهتمام والضجيج الإعلامي حوله، ولكن هذا الأمر قد يتحول إلى عبء عليه بعد 3 أو 4 أعوام".

ووقع لامين يامال عقداً جديداً مع برشلونة حتى عام 2031 خلال شهر مايو الماضي، وارتدى القميص رقم 10.

ويرى ليفاندوفسكي أن لامين يامال يجب أن يملك القوة الذهنية للتعامل مع الضوضاء حوله، والحفاظ على مستواه، بل والتطور للأفضل".