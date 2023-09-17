اختباران قويان للأهلي والزمالك في انطلاقة الدوري المصري

* مواجهة مثيرة

وأسفرت قرعة غير موجهة عن مواجهة بين الأهلي حامل اللقب ولاعبه السابق علي ماهر الذي انتقل لتدريب المصري في ثوبه الجديد يوم الثلاثاء المقبل.

وخاض الأهلي مسيرة مثالية مع المدرب مارسيل كولر في الموسم الماضي وحقق خمسة ألقاب أبرزها الدوري الممتاز ودوري أبطال أفريقيا، لذا على الأرجح لن يتأثر كثيرًا بخسارة لقب السوبر الأفريقي.

وتترقب جماهير الأهلي مشاهدة المهاجم الفرنسي الجديد أنتوني موديست للمرّة الأولى إذ تعوّل على لاعب بروسيا دورتموند السابق لزيادة غلة الأهداف بعد الاستغناء عن الثنائي محمد شريف وشادي حسين.

وشارك الوافدان الجديدان رضا سليم القادم من الجيش الملكي المغربي وإمام عاشور لاعب وسط الزمالك السابق أمام اتحاد العاصمة، وينتظر منهما كولر والجمهور أداءً أفضل أمام المصري.

وأبرم المصري الكثير من الصفقات أبرزها ثلاثي الإسماعيلي باهر المحمدي ومحمد الشامي وفخر الدين بن يوسف بجانب الدولي محمود حمادة ويأمل في تحقيق مفاجأة مبكرة بقيادة ماهر المتمرس في مواجهة الأهلي بعد فترة مميزة مع فيوتشر.