اختباران قويان للأهلي والزمالك في انطلاقة الدوري المصري
لم يتخيل الأهلي وغريمه الزمالك بداية أصعب من مواجهة المصري البورسعيدي وبيراميدز على الترتيب في الجولة الافتتاحية للدوري المصري الممتاز لكرة القدم بعد صدمتين في أفريقيا.
وخسر الأهلي أمام اتحاد العاصمة الجزائري 1-صفر في مباراة كأس السوبر الأفريقية بالسعودية يوم الخميس، وفي اليوم التالي تعرَّض الزمالك لهزيمة محرجة 2-صفر أمام أرتا سولار ممثل جيبوتي في ذهاب الدور التمهيدي الثاني للكونفدرالية.
* مواجهة مثيرة
وأسفرت قرعة غير موجهة عن مواجهة بين الأهلي حامل اللقب ولاعبه السابق علي ماهر الذي انتقل لتدريب المصري في ثوبه الجديد يوم الثلاثاء المقبل.
وخاض الأهلي مسيرة مثالية مع المدرب مارسيل كولر في الموسم الماضي وحقق خمسة ألقاب أبرزها الدوري الممتاز ودوري أبطال أفريقيا، لذا على الأرجح لن يتأثر كثيرًا بخسارة لقب السوبر الأفريقي.
وتترقب جماهير الأهلي مشاهدة المهاجم الفرنسي الجديد أنتوني موديست للمرّة الأولى إذ تعوّل على لاعب بروسيا دورتموند السابق لزيادة غلة الأهداف بعد الاستغناء عن الثنائي محمد شريف وشادي حسين.
وشارك الوافدان الجديدان رضا سليم القادم من الجيش الملكي المغربي وإمام عاشور لاعب وسط الزمالك السابق أمام اتحاد العاصمة، وينتظر منهما كولر والجمهور أداءً أفضل أمام المصري.
وأبرم المصري الكثير من الصفقات أبرزها ثلاثي الإسماعيلي باهر المحمدي ومحمد الشامي وفخر الدين بن يوسف بجانب الدولي محمود حمادة ويأمل في تحقيق مفاجأة مبكرة بقيادة ماهر المتمرس في مواجهة الأهلي بعد فترة مميزة مع فيوتشر.
* صدام قوي
بعد التتويج بلقب الدوري في عامين متتاليين عاش الزمالك موسمًا كارثيًّا على كل المستويات، وبات مهددًا بالمصير ذاته في الموسم الجديد.
وأنهى الزمالك الموسم الماضي في المركز الثالث خلف بيراميدز وسط مشاكل مالية وإدارية عديدة، ولم يتمكن من ضم أي لاعب جديد بسبب إيقاف القيد.
وجاءت الهزيمة من أرتا سولار المغمور لتزيد الشعور بالإحباط بالنادي المثقل بالديون والذي ينتظر انتخاب مجلس إدارة جديد.
ويبدو بيراميدز، المستقر ماليًّا والذي يملك تشكيلة متكاملة، جاهزًا لبداية مظفرة يوم الخميس ليكرر مساعيه للتتويج باللقب للمرّة الأولى.
وقال البرتغالي جايمي باتشيكو مدرب بيراميدز، الذي سيصطدم بفريقه السابق الزمالك، إنه يدخل الموسم بحماسة كبيرة للمنافسة على كل البطولات المحلية والأفريقية، إذ يشارك في دوري الأبطال للمرّة الأولى.
وأضاف في تصريحات تلفزيونية: "هذه أول مرة لي في مصر أبدأ موسمًا بعد تلبية كل مطالبي في التعاقدات".
وعزز بيراميدز صفوفه بضم ثنائي الزمالك يوسف أسامة نبيه وسيف فاروق جعفر بجانب ثلاثي فيوتشر محمد رضا (بوبو) ومحمود مرعي ومهند لاشين وفعَّل عقد شراء مصطفى فتحي، وتعاقد مع فيستون مايلي مهاجم الكونجو الديمقراطية.
وتنطلق المسابقة غدًا الاثنين بمواجهة بين طلائع الجيش والبنك الأهلي.
وسيكون زد متحمسا لبداية موسمه الأول تحت الأضواء بعد ضم الكثير من اللاعبين أبرزهم شادي حسين ومصطفى سعد (ميسي) وعلي لطفي من الأهلي، وستكون الانطلاقة أمام الإسماعيلي الذي لم يجدد تشكيلته بسبب إيقاف القيد.
ويعود بلدية المحلة للدوري الممتاز بعد غياب 15 عامًا حين يلتقي مع المقاولون العرب.
كما ستجذب مواجهة فاركو، الذي ضم المهاجمين القادمين من أوروبا عمرو وردة وصلاح باشا، ومودرن فيوتشر الأنظار، وكذلك لقاء الاتحاد السكندري وسيراميكا كليوباترا.