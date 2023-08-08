حقيقة إزالة صورة وقمصان مبابي من متجر وملعب باريس سان جيرمان
نفت إذاعة "راديو مونت كارلو" ما نشرته إحدى القنوات الإسبانية الشهيرة عن قيام نادي باريس سان جيرمان بإزالة قمصان وصور الفرنسي كيليان مبابي، من متجر وواجهة ملعب نادي باريس سان جيرمان، اليوم الثلاثاء.
وكانت قناة "غول" الإسبانية، قد أذاعت تقريرا قالت فيه إن "الفريق الفرنسي بدأ إجراءات جديدة ضد مبابي، عبر سحب قمصانه من متجر النادي وإزالة صورته من الملعب"، في إشارة إلى اقتراب رحيله خارج أسوار بطل الدوري الفرنسي، وذلك قبل أيام قليلة من انطلاق منافسات الموسم الجديد.
وقالت الإذاعة، إن "قمصان مبابي لم تسحب من المتجر مثل ما يشاع أو يقال، كل ما بالأمر هو إعادة تنظيم الرفوف".
فيما أشار موقع "Actu Foot" إلى أنه "فيما يتعلق بالمعلومات المتعلقة بإزالة صورة كيليان مبابي من ملعب حديقة الأمراء، فإنه تمت إزالة اللافتة بالكامل أي صور اللاعبين بالكامل وليس صورة مبابي فقط".
كما نشر أحد المغردين ويدعى "إدريس" فيديو من أمام ملعب نادي باريس سان جيرمان، ليؤكد بالفعل أنه تم إزالة اللافتة التي تضمنت كافة اللاعبين، وليس مبابي فقط.
ويتدرب مبابي حاليا مع بقية اللاعبين المحتمل رحيلهم عن سان جيرمان؛ الأمر الذي يشير إلى أن مبابي لن يكون ضمن قائمة الفريق لأول مباراة في الدوري الفرنسي يوم السبت المقبل ضد لوريان.
حيث يتمسك باريس سان جيرمان بموقفه بأنه لا يعتبر مبابي جزءا من مشروع الفريق المقبل؛ لأن اللاعب يصر على الرحيل مجانا في الصيف المقبل.
كل ذلك يأتي بعد استبعاد مبابي من خوض معسكر الإعداد للموسم الجديد الخاص بباريس سان جيرمان والذي كان في اليابان.
وينتهي تعاقد مبابي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم المقبل. ويسعى النادي الفرنسي لبيعه في الصيف الجاري للاستفادة منه بدلا من الرحيل مجانا.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ليكيب"، فإن باريس سان جيرمان يريد حاليًّا بناء فريق من دون كيليان مبابي، وهو أمر بدأ بالفعل بالتعاقد مع ماركو أسينسيو قادمًا من باريس سان جيرمان وغونزالو راموس قادمًا من بنفيكا.
وحتى الآن، لم يتلق مبابي عرضا من ريال مدريد وسط تقارير تؤكد أن النادي الإسباني لن يرسل عرضا إلا إذا أعلن اللاعب صراحة رغبته في الرحيل هذا الصيف وليس الصيف القادم.