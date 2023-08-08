حقيقة إزالة صورة وقمصان مبابي من متجر وملعب باريس سان جيرمان

نفت إذاعة "راديو مونت كارلو" ما نشرته إحدى القنوات الإسبانية الشهيرة عن قيام نادي باريس سان جيرمان بإزالة قمصان وصور الفرنسي كيليان مبابي، من متجر وواجهة ملعب نادي باريس سان جيرمان، اليوم الثلاثاء.

وكانت قناة "غول" الإسبانية، قد أذاعت تقريرا قالت فيه إن "الفريق الفرنسي بدأ إجراءات جديدة ضد مبابي، عبر سحب قمصانه من متجر النادي وإزالة صورته من الملعب"، في إشارة إلى اقتراب رحيله خارج أسوار بطل الدوري الفرنسي، وذلك قبل أيام قليلة من انطلاق منافسات الموسم الجديد.