تصريح استثنائي.. كريستيانو رونالدو يغازل الهلال (فيديو)

أطلق البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر السعودي، تصريحاً رائعاً أشاد خلاله بتطور الكرة السعودية، وقوة منافسات الدوري المحلي.

واختار رونالدو صاحب الـ 40 عاماً الرحيل إلى دوري روشن، في شهر يناير 2023، بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي عقب مسيرة حافلة في الملاعب الأوروبية بقمصان: سبورتنغ لشبونة البرتغالي، وريال مدريد الإسباني، ويوفنتوس الإيطالي.

ويتواجد رونالدو، حالياً، في بلاده البرتغال للمشاركة في معسكر إعداد النصر للموسم الجديد.

وقاد النجم البرتغالي فريقه للفوز على منافسه ريو آفي البرتغالي برباعية دون رد في تجربة ودية مساء أمس الخميس.

وقال رونالدو في تصريحات لوسائل الإعلام البرتغالية في الساعات الماضية:" الدوري السعودي تنافسي للغاية، أقول ذلك باستمرار.. ليس لديك هذه الرؤية لأنك لا تتابع الكرة هناك، ولا ترى حجم التنافسية والمجهود البدني".

وأشاد قائد النصر بنادي الهلال منافس فريقه، مؤكداً أن الجميع شاهد ما حدث في كأس العالم للأندية في إشادة كبيرة بنتائج الفريق الأزرق بالبطولة العالمية التي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية.

ووصل الهلال إلى ربع نهائي كأس العالم خلال شهر يوليو الماضي، وتغلب على مانشستر سيتي الإنجليزي في ثُمن النهائي في مفاجأة مدوية، كما تعادل مع ريال مدريد الإسباني بدور المجموعات.

وأوضح أن الرحيل إلى النصر كان القرار الأفضل بالنسبة لمواطنه جواو فيليكس رغم تلقيه عرضاً من نادي بنفيكا البرتغالي.