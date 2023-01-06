لحظة إحراز محرز هدف الفوز للسيتي
لحظة إحراز محرز هدف الفوز للسيتي

ترتيب الدوري الإنجليزي: مانشستر سيتي يصعق تشيلسي ويضغط على آرسنال في الصدارة

السيتي قلص الفارق إلى 5 نقاط مع آرسنال
فريق التحرير
فريق التحرير

قاد النجم الجزائري رياض محرز فريقه مانشستر سيتي، لاجتياز عقبة مضيفه تشيلسي، بعدما تغلب عليه 1-0 الخميس، في قمة مباريات المرحلة التاسعة عشر ببطولة الدوري الإنجليزي.

وواصل مانشستر سيتي ضغطه على آرسنال المتصدر، بعد أن قلص الفارق إلى 5 نقاط.

رصيد مانشستر سيتي ارتفع إلى 39 نقطة في المركز الثاني
لحظة إحراز محرز هدف الفوز للسيتي
غوارديولا: إذا استمر آرسنال بهذا الأداء مانشستر سيتي لن يلحق به في صدارة الدوري

وجاء الشوط الأول متوسط المستوى، وكان خلاله تشيلسي الأكثر استحواذا على الكرة بشكل نسبي، فيما اتسم الشوط الثاني بالإثارة والمتعة في ظل الفرص الوفيرة التي سنحت لنجوم الفريقين.

وبعد 3 دقائق فقط من نزوله إلى أرض الملعب، تقمص محرز دور البطولة في المباراة، عقب تسجيله هدف مانشستر سيتي الوحيد في الدقيقة 63، ليمنح فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا 3 نقاط ثمينة في حملته للاحتفاظ بلقب المسابقة للموسم الثالث على التوالي.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 39 نقطة في المركز الثاني، ليقلص الفارق مع أرسنال "المتصدر"، إلى 5 نقاط.

في حين توقف رصيد تشيلسي، الذي حقق فوزًا وحيدًا في لقاءاته الثمانية الأخيرة بالمسابقة، عند 25 نقطة في المركز العاشر.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي:

مانشستر سيتي
تشيلسي
الدوري الإنجليزي

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