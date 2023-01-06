ترتيب الدوري الإنجليزي: مانشستر سيتي يصعق تشيلسي ويضغط على آرسنال في الصدارة
قاد النجم الجزائري رياض محرز فريقه مانشستر سيتي، لاجتياز عقبة مضيفه تشيلسي، بعدما تغلب عليه 1-0 الخميس، في قمة مباريات المرحلة التاسعة عشر ببطولة الدوري الإنجليزي.
وواصل مانشستر سيتي ضغطه على آرسنال المتصدر، بعد أن قلص الفارق إلى 5 نقاط.
وجاء الشوط الأول متوسط المستوى، وكان خلاله تشيلسي الأكثر استحواذا على الكرة بشكل نسبي، فيما اتسم الشوط الثاني بالإثارة والمتعة في ظل الفرص الوفيرة التي سنحت لنجوم الفريقين.
وبعد 3 دقائق فقط من نزوله إلى أرض الملعب، تقمص محرز دور البطولة في المباراة، عقب تسجيله هدف مانشستر سيتي الوحيد في الدقيقة 63، ليمنح فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا 3 نقاط ثمينة في حملته للاحتفاظ بلقب المسابقة للموسم الثالث على التوالي.
بهذا الفوز، ارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 39 نقطة في المركز الثاني، ليقلص الفارق مع أرسنال "المتصدر"، إلى 5 نقاط.
في حين توقف رصيد تشيلسي، الذي حقق فوزًا وحيدًا في لقاءاته الثمانية الأخيرة بالمسابقة، عند 25 نقطة في المركز العاشر.
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي: