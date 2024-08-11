شهدت مفاوضات نادي نيس الفرنسي لضم اللاعب المصري محمد عبد المنعم تطورًا جديدًا.

وأعلن الأهلي المصري في بيان رسمي تلقيه عرضا من نادي نيس للحصول على خدمات لاعبه محمد عبد المنعم.

وقال الأهلي في بيانه:" تم إرسال طلبات النادي المالية ردًّا على العرض الفرنسي الذي تلقاه المدافع محمد عبد المنعم، التي تليق بالأهلي وقيمته، وإمكانات اللاعب المتميزة، وبما يضمن مصلحة الفريق".

وترددت أنباء عن مطالبة الأهلي بالحصول على مبلغ 5 ملايين دولار بخلاف بعض الامتيازات المالية في عقد اللاعب.

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ويسعى نادي نيس لإتمام صفقة التعاقد مع مدافع جديد لتعويض رحيل اللاعب جان كلير توديبو الذي انضم بشكل رسمي إلى وست هام يونايتد الإنجليزي.

ولكن نادي نيس اتخذ قرارًا مفاجئًا بشأن صفقة عبد المنعم في ظل تعثر المفاوضات حتى الآن وعدم التوصل لاتفاق مالي.

وكشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عبر حسابه بمنصة إكس عن تحرك نادي نيس لضم مدافع جديد.

وأشار إلى أن النادي الفرنسي دخل سباق الفوز بصفقة المدافع الكندي مويس بومبيتو لاعب كولورادو رابيدز الأمريكي.

وأوضح أن اللاعب صاحب الـ 24 عامًا تلقى عرضًا أيضًا من جانب رد بول سالزبورغ النمساوي.

ودخل نادي مارسيليا الفرنسي في مفاوضات سابقة لضم اللاعب، ولكن المفاوضات لم تكتمل في النهاية.

ويسعى نادي نيس لإنجاز صفقة التعاقد مع بومبيتو لخلافة توديبو.