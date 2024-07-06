تعرض أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك المصري، لأزمة قلبية مفاجئة داهمته اليوم السبت.

وقالت مصادر مطلعة داخل نادي الزمالك لـ “إرم نيوز"، إن أحمد سليمان تعرض لأزمة صحية، ونُقِل لأحد المستشفيات للخضوع لفحوصات طبية شاملة.

وأشارت المصادر إلى أن سليمان عانى أزمة قلبية، ويخضع للعلاج حاليًا وسط متابعة مستمرة من جانب مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب لحالته الصحية.

ويعد أحمد سليمان أحد أبرز مدربي حراس مرمى منتخب مصر بعدما شغل هذا المنصب في عهد الجهاز الفني بقيادة حسن شحاتة خلال الفترة بين 2004 إلى 2011، وحقق الفراعنة في عهده بطولة كأس الأمم الأفريقية 3 مرات متتالية 2006 و2008 و2010.

وشغل سليمان عضوية مجلس إدارة الزمالك في الفترة بين 2014 إلى 2017، ثم شغل المنصب نفسه في المجلس الحالي برئاسة حسين لبيب.

وأعلن سليمان قبل الانتخابات التي جرت في شهر أكتوبر الماضي تنازله عن الترشح لمقعد رئاسة النادي وانضمامه إلى قائمة موحدة تحت قيادة حسين لبيب، والتي فازت بانتخابات القلعة البيضاء.

ويتولى أحمد سليمان حاليا مهمة الإشراف على فريق الكرة بنادي الزمالك.