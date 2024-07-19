أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي تعاقده بشكل رسمي مع اللاعب جادين فيلوغين، جناح هال سيتي.

وقال نادي أستون فيلا في بيان رسمي، اليوم الجمعة، إنه تعاقد مع لاعبه السابق فيلوغين بداية من الموسم المقبل.

وتخرج فيلوغين من فريق الشباب بنادي أستون فيلا، ولكنه رحل معارًا إلى ستوك سيتي بعد 3 شهور من تصعيده للفريق الأول بأستون فيلا.

ورحل اللاعب أيضًا على سبيل الإعارة إلى كارديف سيتي، قبل أن ينضم نهائيًا إلى هال سيتي في صيف 2023.

وسجل فيلوغين صاحب الـ 22 عامًا مع هال سيتي خلال الموسم الماضي 12 هدفًا خلال 32 مباراة، وقدم 6 تمريرات حاسمة.

وتأتي صفقة فيلوغين لتمهد لرحيل اللاعب الفرنسي موسى ديابي جناح أستون فيلا إلى نادي الاتحاد السعودي في الموسم المقبل.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن الاتحاد توصل لاتفاق مع أستون فيلا لبيع لاعبه ديابي مقابل 6 ملايين يورو.

ومن المرجح أن ينضم موسى ديابي إلى معسكر الاتحاد في إسبانيا للخضوع للفحوصات الطبية؛ تمهيدًا لاكتمال الصفقة بشكل رسمي.

وأعلن نادي الاتحاد صفقة التعاقد مع الجزائري حسام عوار لتدعيم صفوفه في الموسم الجديد.

وسبق أن تعاقد الاتحاد مع الفرنسي لوران بلان لقيادة الفريق في الموسم المقبل خلفًا للأرجنتيني مارسيلو غاياردو.