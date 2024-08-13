وصل العلم الأولمبي إلى لوس أنغلوس حيث سيتم رفعه في عام 2028 عندما تستضيف المدينة الألعاب الأولمبية الصيفية المقبلة.

ووصل العلم على متن طائرة تابعة لشركة دلتا للطيران تحمل رياضيين ومسؤولين أمريكيين، وقد رُسم على جانبها "إل.أية28" وأشجار النخيل.

وصدحت إحدى أغاني أسطورة الهيب هوب الراحل توباك شاكور عبر مكبرات الصوت على مدرج مطار لوس أنغلوس الدولي أثناء توقف الطائرة.

ونزلت رئيسة بلدية لوس أنغلوس كارين باس من الطائرة مرتدية زي رياضي أحمر للفريق الأمريكي وابتسمت بشدة وهي تلوح بالعلم الأولمبي قبل أن تنزل سلم الطائرة ليستقبلها حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم.

ورافقت رئيسة بلدية لوس أنغلوس ديلاني شنيل متسابقة الغطس والمتزلج تيت كارو وآخرون.

وقالت باس في المطار إنها شعرت "بفخر ومسؤولية هائلين" بعد أن تسلمت العلم الأولمبي في باريس يوم الأحد الماضي.

وفي حين تبذل لوس أنغلوس جهودا كبيرة لاستضافة ألعاب أولمبية رائعة، قالت رئيسة بلدية المدينة إن المنظمين الأمريكيين يشعرون الآن "بالحاجة إلى بذل المزيد من الجهد".

ومنحت اللجنة الأولمبية الدولية مدينة لوس أنغلوس حق الاستضافة الأولمبياد في عام 2017. وستكون هذه هي المرة الثالثة التي تستضيف فيها لوس أنغلوس الألعاب في العصر الحديث، بعد أن استضافتها عامي 1932 و1984.