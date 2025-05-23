بعد ضمّ الجزائري ريان شرقي.. ديشامب يخطّط لخطف جوهرة جديدة من منتخب المغرب

أفادت مصادر إخبارية فرنسية أن النجم الواعد لنادي ليل، أيوب بوعدي، سيكون ضمن خطة ديدييه ديشامب مدرب منتخب فرنسا الأول خلال الأشهر المقبلة، وذلك بعد أن ظل لاعب خط الوسط ذو الأصول المغربية محلّ منافسة بين منتخبي الديكة وأسود الأطلس.

ومنذ صعوده بشكل لافت في تشكيلة نادي ليل الفرنسي، وتألقه خصوصا في دوري أبطال أوروبا 2024 ـ 2025، والدوري المحلي (الليغ 1)، أصبح أيوب بوعدي واحدا من المواهب المطلوبة في كبرى الفرق الأوروبية، فضلا عن سعي المنتخب الفرنسي لحسم جنسيته الدولية ومنعه من النسج على منوال أشرف حكيمي وبلال الخنوس وغيرهما.

لا يزال أمام أيوب بوعدي المولود في فرنسا في 2 أكتوبر 2007 لأبوين مغربيين متسع من الوقت للتفكير في مستقبله الدولي، ولكن يبدو أن إمكاناته الكروية المذهلة شجعت الفرنسيين على استقطابه إذ وجّه له مدرب المنتخب الفرنسي الأولمبي الدعوة هذا الأسبوع ليلعب مع منتخب دون 21 عاما، رغم أن عمره أصغر من تلك الفئة.

وذكرت مصادر إخبارية فرنسية أن ديدييه ديشامب يفكر بالفعل في توجيه أول دعوة للاعب المغربي الأصل، وذلك بعد أيام قليلة من حسم دعوة نجم أولمبيك ليون ريان شرقي، النجم الجزائري الأصل وذلك لمنافسات نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية في يونيو المقبل.

ويعوّل مدرب فرنسا كثيرا على رفض بوعدي، حتى الآن تعزيز صفوف منتخب المغرب، إذ يبدو أن تفكير المدرب وليد الركراكي في ضمه خلال فترة التوقف الدولي المقبلة، قد اصطدم برفض اللاعب واختياره الانضمام للمنتخب الأولمبي الفرنسي.

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وأثار بوعدي المزيد من الغموض بشأن مستقبله الدولي، فبينما يعتبره وليد الركراكي إسما لافتا يستحق أن يكون جنبا إلى جنب مع رفاق ياسين بونو، تخطط فرنسا لمنحه جنسيتها الرياضية على غرار ريان شرقي ونجوم آخرين سواء من العرب أو الأفارقة المولودين هناك.

وسيكون أيوب بوعدي ضمن تشكيلة المنتخب الأولمبي الفرنسي (دون 21 عاما) للمشاركة في يورو 2025، وذلك ضد البرتغال ثم جورجيا وبولندا بين 11 و17 يونيو المقبل.

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وقبل ذلك يخوض المنتخب الذي يشرف على تدريبه الفرنسي جيرالد باتيكل مباراة ودية يوم 4 يونيو ضد أزوبكستان.

وشارك بوعدي خلال الموسم الجاري في 36 مباراة مع ليل من بينها 9 مقابلات في دوري أبطال أوروبا الذي بلغ فيه الفريق دور الستة عشر قبل الخسارة ضد دورتموند.

يشار إلى أن الجزائري الأصل، ماغنيس أكليوش لاعب وسط موناكو، سيكون بدوره ضمن قائمة فرنسا (دون 21 عاما) التي تخوض 4 مباريات دولية في شهر يونيو 2025.