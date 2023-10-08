شوبير يعلق على رفض كولر التدوير في مركز حراسة المرمى

علّق الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، على رفض السويسري مارسيل كولر، مدرب النادي الأهلي المصري، على اعتماد سياسة التدوير في مركز حراسة المرمى بالفريق، خاصة في ظل لعب ابنه مصطفى شوبير مع الفريق الأول.

ويعتمد كولر بشكل أساس على محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق، ويدفع به في التشكيل منذ أن تولى مهمة تدريب الأهلي، إلا في حالة إصابة حارس منتخب مصر.

وقال شوبير خلال تصريحات إذاعية، يوم الأحد، إن كولر واضح جدًا أنه لا يتعامل مع التدوير في مركز حراسة المرمى.