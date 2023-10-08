شوبير يعلق على رفض كولر التدوير في مركز حراسة المرمى
علّق الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، على رفض السويسري مارسيل كولر، مدرب النادي الأهلي المصري، على اعتماد سياسة التدوير في مركز حراسة المرمى بالفريق، خاصة في ظل لعب ابنه مصطفى شوبير مع الفريق الأول.
ويعتمد كولر بشكل أساس على محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق، ويدفع به في التشكيل منذ أن تولى مهمة تدريب الأهلي، إلا في حالة إصابة حارس منتخب مصر.
وقال شوبير خلال تصريحات إذاعية، يوم الأحد، إن كولر واضح جدًا أنه لا يتعامل مع التدوير في مركز حراسة المرمى.
وأشار، إلى أن كولر يقوم بعملية المداورة مع جميع اللاعبين في كل المراكز ماعدا مركز حراسة المرمى؛ لأنه لا يحتاج إلى تدوير.
وأكد شوبير أنه يختلف مع كولر في هذا الأمر، موضحًا: "من وجهة نظري المفروض يكون فيه تدوير بين الحراس، ومنح الحارس الثاني فرصة المشاركة، علشان وقت ما تحتاج الحارس الثاني يكون جاهزا وهذا رأيي من وقت تواجد علي لطفي مع الفريق".
وأوضح: "في مباراة الأهلي الأخيرة أمام سان جورج الإثيوبي، الأهلي حسم المباراة بـ3 أهداف في الذهاب والنتيجة كانت مطمئنة في الإياب، وهنا كان يجب على كولر منح مصطفى شوبير فرصة المشاركة".
وأردف: "آخر مباراة خاضها مصطفى شوبير مع الأهلي كانت في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا والحارس تألق خلالها، لكنه لم يحصل على أي فرصة بعد تلك المباراة، وذلك أمر غريب".
ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره الإسماعيلي، خلال المباراة التي ستقام، مساء يوم الأحد، على استاد الجيش برج العرب في الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.
ويحتل الأهلي المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري برصيد 3 نقاط بعدما خاض مباراة واحدة فاز فيها على المصري البورسعيدي برباعية دون رد، فيما تأجلت مباراته بالجولة الثانية أمام سيراميكا بسبب مباراتيه أمام سان جورج الإثيوبي.
فيما يحتل الإسماعيلي المركز التاسع برصيد 3 نقاط بعدما خاض مباراتين فاز في لقاء وخسر الآخر.