ملخص ونتيجة وأهداف مباراة الزمالك ضد الجونة في الدوري المصري

فقد الزمالك نقطتين أمام ضيفه الجونة، بالتعادل بهدف لمثله في مباراة جمعت بينهما، مساء الثلاثاء، على ملعب استاد القاهرة، ضمن الجولة الثامنة من منافسات الدوري المصري 2025-2026.

وأوقف الجونة انتصارات الزمالك في الدوري المصري، بعد أن سجل الجونة هدف التعادل في الدقائق الخمس الأخيرة.

وظل الزمالك في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري هذا الموسم، برصيد 17 نقطة، بينما تقدم الجونة إلى المركز الرابع عشر بـ8 نقاط.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي، الاثنين المقبل 29 سبتمبر، في مباراة مرتقبة تقام ضمن الجولة التاسعة من منافسات الدوري المصري.

انطلاق الشوط الأول.

الدقيقة 3: تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح الزمالك عن طريق محمد إسماعيل مرت بجوار المرمى.

الدقيقة 14: محاولة خطيرة لصالح الجونة بعد تصويبة رائعة من خارج منطقة الجزاء عن طريق أرنو راندريانانتيناينا الذي سدد كرة ارتطمت بالعارضة.

الدقيقة 26: هدف أول للزمالك عن طريق عدي الدباغ بعد تلقيه عرضية رائعة.

الدقيقة 40: تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح الزمالك عن طريق عبد الله السعيد تصدى لها حارس مرمى الجونة بنجاح.

نهاية الشوط الأول.

انطلاق الشوط الثاني.

الدقيقة 48: تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح الجونة من ركلة حرة عن طريق خالد صديق لترتطم بالعارضة.

الدقيقة 53: كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح الزمالك من ركلة ركنية أبعدها محمد علاء حارس مرمى الجونة بنجاح.

الدقيقة 72: تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح الزمالك عن طريق عبد الله السعيد تصدى لها حارس المرمى بنجاح.

الدقيقة 75: مرور نصف ساعة لعب من أحداث الشوط الثاني، وما زال الزمالك يتقدم في النتيجة حتى الآن.

الدقيقة 85: الجونة يتعادل عن طريق محمد عماد بتصويبة صاروخية بيسراه في شباك الزمالك.

نهاية المباراة بتعادل الزمالك والجونة "1-1".