خطأ كارثي يتسبب باستبعاد قائمة خالد العيسى من انتخابات الأهلي السعودي

تلقت جماهير الأهلي السعودي صدمة قوية إثر استبعاد قائمة خالد الغامدي العيسى، رئيس شركة النادي غير الربحية السابق، من الترشح لانتخابات رئاسة النادي الجداوي.

وتولى العيسى رئاسة "الراقي" عامين متتاليين، بعدما انتُخب رئيسًا للنادي بالتزكية، 4 يوليو 2024، لمدة عام واحد، وحقق الفريق خلال فترته بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

أخبار ذات علاقة ملخص وأهداف مباراة الأهلي السعودي والعين الإماراتي الودية

أخبار ذات علاقة جامل على حسابي.. "طريد" الأهلي السعودي يوجه اتهاما خطيرا ليايسله

وتم قبول قائمتَي أحمد جنة وأحمد الحصيني للمنافسة في الانتخابات، بالتالي فإن المرحلة القادمة ستشهد تحديد الرئيس الجديد للنادي وقيادة الفريق إلى المستقبل.

ويتم ترشيح عضوين من المؤسسة غير الربحية للانضمام إلى ثلاثة أعضاء ممثلين عن المالك الأكبر لصندوق الاستثمارات السعودي لتشكيل مجلس إدارة شركة الأهلي.

أخبار ذات علاقة نجم الاتفاق يشعل صراعا بين النصر والأهلي السعوديين

وبحسب التنظيمات الجديدة، فإنه يُشترط لرئاسة مجلس إدارة "الراقي" من قبل أحد مرشحي المؤسسة، تقديمه دعمًا للنادي بمبلغ لا يقل عن 40 مليون ريال سعودي.

سبب استبعاد الغامدي

وفقًا لما ذكرته صحيفة "الرياضية"، فإن مخالفة محمد المقاطي حرمت قائمة الغامدي من خوض سباق الترشح لرئاسة مؤسسة النادي الأهلي غير الربحية، بعد أن خالف شروط الترشح، بصفته عضوًا في القائمة.

وأوضحت أن قائمة الغامدي استبعدت من الترشيحات نتيجة عدم إرفاق المقاطي شهادة في التخصصات القانونية المطلوبة، إذ قدمت شهادة دكتوراة في تخصص آخر بدلًا منها.

وأدى ذلك إلى إسقاط القائمة بالكامل، استنادًا إلى المادة الـ13 التي تشترط أن يحمل ثلاثة من أعضاء القائمة على الأقل شهادة بكالوريوس في أحد التخصصات التالية: "القانون، الأنظمة، الحقوق، الشريعة".