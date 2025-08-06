logo
رياضة

خطأ كارثي يتسبب باستبعاد قائمة خالد العيسى من انتخابات الأهلي السعودي

خطأ كارثي يتسبب باستبعاد قائمة خالد العيسى من انتخابات الأهلي السعودي
الدكتور خالد العيسى رئيس الأهلي السعودي
إرم نيوز
إرم نيوز
06 أغسطس 2025، 6:34 ص

تلقت جماهير الأهلي السعودي صدمة قوية إثر استبعاد قائمة خالد الغامدي العيسى، رئيس شركة النادي غير الربحية السابق، من الترشح لانتخابات رئاسة النادي الجداوي.

وتولى العيسى رئاسة "الراقي" عامين متتاليين، بعدما انتُخب رئيسًا للنادي بالتزكية، 4 يوليو 2024، لمدة عام واحد، وحقق الفريق خلال فترته بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

أخبار ذات علاقة

ملخص وأهداف مباراة الأهلي السعودي والعين الإماراتي الودية

ملخص وأهداف مباراة الأهلي السعودي والعين الإماراتي الودية

 

أخبار ذات علاقة

جامل على حسابي.. "طريد" الأهلي السعودي يوجه اتهاما خطيرا ليايسله

جامل على حسابي.. "طريد" الأهلي السعودي يوجه اتهاما خطيرا ليايسله

وتم قبول قائمتَي أحمد جنة وأحمد الحصيني للمنافسة في الانتخابات، بالتالي فإن المرحلة القادمة ستشهد تحديد الرئيس الجديد للنادي وقيادة الفريق إلى المستقبل.

ويتم ترشيح عضوين من المؤسسة غير الربحية للانضمام إلى ثلاثة أعضاء ممثلين عن المالك الأكبر لصندوق الاستثمارات السعودي لتشكيل مجلس إدارة شركة الأهلي.

أخبار ذات علاقة

نجم الاتفاق يشعل صراعا بين النصر والأهلي السعوديين

نجم الاتفاق يشعل صراعا بين النصر والأهلي السعوديين

 وبحسب التنظيمات الجديدة، فإنه يُشترط لرئاسة مجلس إدارة "الراقي" من قبل أحد مرشحي المؤسسة، تقديمه دعمًا للنادي بمبلغ لا يقل عن 40 مليون ريال سعودي.

سبب استبعاد الغامدي

وفقًا لما ذكرته صحيفة "الرياضية"، فإن مخالفة محمد المقاطي حرمت قائمة الغامدي من خوض سباق الترشح لرئاسة مؤسسة النادي الأهلي غير الربحية، بعد أن خالف شروط الترشح، بصفته عضوًا في القائمة.

وأوضحت أن قائمة الغامدي استبعدت من الترشيحات نتيجة عدم إرفاق المقاطي شهادة في التخصصات القانونية المطلوبة، إذ قدمت شهادة دكتوراة في تخصص آخر بدلًا منها.

وأدى ذلك إلى إسقاط القائمة بالكامل، استنادًا إلى المادة الـ13 التي تشترط أن يحمل ثلاثة من أعضاء القائمة على الأقل شهادة بكالوريوس في أحد التخصصات التالية: "القانون، الأنظمة، الحقوق، الشريعة".

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC