بوغاتشار يفوز بالمرحلة 12 لسباق فرنسا للدراجات ويقتنص الصدارة

شن تادي بوغاتشار، درّاج فريق الإمارات، هجوما كلاسيكيا على مرتفعات هوتاكام القاسية ليحقق فوزا ساحقا في المرحلة 12 من سباق فرنسا للدراجات اليوم الخميس، ويترك يوناس فينغارد أبرز منافسيه لاهثا ومتشبثا بآمال متضائلة في الفوز بالسباق.

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وعبَر فينغارد، الفائز بالسباق مرتين، خط النهاية متأخرا بفارق دقيقتين و10 ثوان عن حامل اللقب ليبتعد بفارق ثلاث دقائق و31 ثانية خلف المتسابق السلوفيني في الترتيب العام، بعد المرحلة الأولى في الجبال المرتفعة.

وبهذا، يثأر بوغاتشار قائد فريق الإمارات للهزيمة الساحقة التي تعرض لها أمام فينغارد على المرتفع نفسه قبل ثلاث سنوات، عندما كان المتسابق الدنماركي في طريقه لانتزاع لقبه الأول بأكبر سباق في العالم.

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وقال بوغاتشار مبتسما: "كنت أتطلع دائما إلى هذا المرتفع ثم جاء سباق فرنسا للدراجات 2022، في ذلك العام كنت أحاول الحصول على القميص الأصفر (للمتصدر) لكن فريق فيسما كان قويا جدا في ذلك الوقت".

وأضاف: "لقد نسيت هذا الأمر تقريبا، ثم جاء الجميع إليّ قائلين إن هذا هو وقت الانتقام، ثم اقتربنا من سفح المرتفع، وكان السيناريو معاكسا لما حدث قبل بضع سنوات".

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واحتل الألماني فلوريان ليبويتز المركز الثالث بالمرحلة التي امتدت 180.6 كيلومتر من أوش، بفارق 13 ثانية خلف فينغارد، الذي لم يرتقِ فريقه فيسما-ليس آبايك إلى مستوى التوقعات.

وتراجع ريمكو إيفانبول، الساعي للصعود على منصة التتويج، مبكرا في مرتفع كول دو سولور، في المرحلة الأولى التي تقام على ارتفاعات عالية في الجبال.

ورغم أنه قاتل من أجل العودة في المنحدر، وبدا أنه يعاني، فإن البطل الأولمبي انهار في المرتفع الأخير، ليتأخر بفارق أربع دقائق و45 ثانية خلف بوغاتشار، ولا يزال في المركز الثالث في الترتيب العام.