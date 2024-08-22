وجهت إدارة نادي الهلال الليبي، رسالة إلى جماهير فريقها، بشأن حضور مباراة الفريق مساء الجمعة مع اكيتارا الأوغندي في إياب الدور التمهيدي الأول لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويلعب الهلال الليبي ضد اكيتارا الأوغندي مساء غد الجمعة بإستاد شهداء بنينا ببنغازي بدون جماهير.

وأصدر نادي الهلال بيانًا مقتضبًا قال فيه إن مباراة الفريق ضد اكيتارا الأوغندي في الكونفدرالية الأفريقية ستكون بدون جماهير.

وطالبت إدارة الهلال جماهير الفريق بالابتعاد عن محيط الملعب والالتزام بالقواعد المعلنة، وذلك بناء على عقوبة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بعد أعمال الشغب التي وقعت من جانب الجماهير في الموسم الماضي.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين التي أقيمت الجمعة الماضي انتهت بفوز الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وكان الهلال واكيتارا قد اتفقا على إقامة مباراتي الذهاب والإياب ببنغازي، واعتمد "كاف" الاتفاق بين الناديين.

وسيواجه الفائز بمجموع المباراتين المصري البورسعيدي بالدور الثاني للكونفدرالية منتصف سبتمبر المقبل.