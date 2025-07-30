تدريب واحد يكفي.. لاعب بالدوري التونسي يوجّه أغرب طلب لفسخ العقد

قرّر النادي الصفاقسي التونسي فسخ عقد أحد لاعبيه لسبب مفاجئ وغريب وهو شكوى اللاعب من النسق العالي للتدريبات ومطالبته بحصة تمارين واحدة في اليوم بدلا من اثنتين.

وأفاد مصدر قريب من الصفاقسي لـ"إرم نيوز" أن إدارة النادي قررت فسخ عقد المهاجم الدولي السيراليوني موسى نواه كامارا بالتراضي دون دفع أية تعويضات للاعب عن فك الارتباط.

وتفاجأ مدرب الصفاقسي محمد الكوكي بطلب غريب من اللاعب السيراليوني الذي انضم مؤخرا للنادي، إذ أعلمه برفضه التدرب مرتين في اليوم، وطالب بتدريب واحد، صباحي أو مسائي مؤكدا أنه لن يستمر مع النادي ما لم يتم الاقتصار على حصة تمارين واحدة يوميا.

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وأعلم مدرب الصفاقسي اللاعب باستحالة الاستجابة إلى طلبه، قبل أن يعقد جلسة جمعته بموسى كامارا ورئيس النادي مهدي فريخة أفضت إلى فسخ العقد رسميا ورحيل المهاجم مع حصوله على أجر شهر واحد.

وغادر موسى نواه كامارا مقر معسكر النادي الصفاقسي المقام حاليا في مدينة سوسة وسط ذهول زملائه اللاعبين وصدمة المدرب محمد الكوكي الذي كان وراء التعاقد مع اللاعب الذي يملك إمكانات كروية لافتة.

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وقالت مصادر قريبة من الصفاقسي إن مسؤولي النادي دخلوا في مفاوضات مع بعض المهاجمين لتعويض رحيل كامارا.

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وأجرى النادي الصفاقسي مباراة ودية أولى للتحضير للموسم الجديد أمام النادي المصري البورسعيدي انتهت بالتعادل (1 ـ 1)، فيما سيلاقي اليوم الأربعاء 30 يوليو شبيبة القيروان في مباراة ودية أخرى.

ويبدأ النادي الصفاقسي الذي لم يتوج بلقب الدوري الممتاز في تونس منذ 2013، منافسات المسابقة يوم 9 أغسطس عندما يستضيف ترجي جرجيس في ملعب المهيري بصفاقس لحساب الجولة الأولى.