وجَّه أيمن الشريعي، رئيس مجلس إدارة نادي إنبي، صدمة جديدة لنادي الزمالك بشأن صفقة التعاقد مع زياد كمال لاعب وسط منتخب مصر الأولمبي.

وانضم زياد كمال إلى الزمالك، خلال شهر يناير الماضي، على سبيل الإعارة قادمًا من إنبي.

ويشمل عقد إعارة زياد كمال مع الزمالك عدة بنود إضافية تسمح لإنبي الحصول على امتيازات مالية حال تحقيقه البطولات مع الفريق الأبيض أو الوصول إلى المشاركات الدولية بخلاف امتداد عقد الإعارة إلى موسمين ونصف الموسم، وعدم وجود بند إعادة الشراء.

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وقال رئيس إنبي لـ"إرم نيوز" إنه لا يوجد بند يسمح للزمالك بفسخ إعارة زياد كمال بنهاية الموسم الحالي.

وأضاف:" إنبي ملتزم بالعقود التي تم توقيعها مع الزمالك، ولن يُخلَّ بأي بند على الإطلاق".

وأشار إلى أن الزمالك عرض عليه عودة زياد كمال إلى الفريق البترولي، وفسخ الإعارة مقابل التعاقد مع الظهير الأيسر الصاعد محمد حمدي.

وأتم أنه رفض هذا العرض؛ لأن كل لاعب له حالة خاصة، مؤكدًا أن محمد حمدي لن يقل سعره عن 50 مليون جنيه.

وشارك محمد حمدي، صاحب الـ 20 عامًا، مع منتخب مصر بدورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت في العاصمة الفرنسية باريس بجانب زياد كمال.

ولم يستطع زياد كمال إقناع الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه غوميز بقدراته الفنية، وأصبح لاعبًا بديلاً لنجم الوسط نبيل عماد "دونجا".