بالاسم.. لاعبان في النصر رفضا التعاقد مع علي البليهي

كشفت تقارير إعلامية عن وجود لاعبين ضمن صفوف النصر السعودي كان لهما دور كبير في عدم اكتمال مفاوضات الفريق مع علي البليهي، مدافع الهلال، حيث كان يسعى مدربه السابق البرتغالي جورجي جيسوس إلى ضمه لـ"العالمي" في الميركاتو الصيفي الحالي.

وعاش البليهي موسما صعبا مع الهلال كما يواجه مستقبلا غير جيد مع المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي، بعد استبعاده من تشكيل الفريق خلال المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية الماضية.

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وفضل إنزاغي الدفع بجميع مدافعي الهلال في بطولة كأس العالم للأندية باستثناء علي البليهي الذي شارك بضع دقائق معدودة أمام فلومينيسي البرازيلي في ربع نهائي المسابقة.

وأشارت تقارير إلى وجود تفكير داخل نادي النصر بالتعاقد مع البليهي برغبة واضحة من المدير الفني الجديد جيسوس، الذي يعلم إمكانيات اللاعب جيدا وكان يشركه باستمرار الموسم الماضي، رغم الانتقادات القوية التي كان يواجهها.

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وخرجت تقارير أخرى، تؤكد أن هناك لاعبَين بالتحديد عارضا فكرة ضم البليهي لصفوف النصر، وهما سامي النجعي وأيمن يحيى، حيث كانا دائما يدخلان في مشادات مع اللاعب، والذي يتسم بأسلوبه الاستفزازي داخل أرض الملعب.

وفي السياق نفسه، نفى الإعلامي الرياضي فلاح القحطاني وجود أي تواصل بين النصر والبليهي، للانضمام إلى صفوف "العالمي"، في صيف العام الحالي.

وقال القحطاني عبر حسابه بمنصة "إكس"، تحت عنوان خاص ومؤكد: "إلى هذه اللحظة.. لا النصر قدّم عرضا للبليهي، ولا اللاعب عرض نفسه على العالمي".

يذكر أن البليهي انضم إلى الهلال في صيف عام 2017، قادما من صفوف الفتح.

ومنذ الانضمام إلى "الزعيم"، لعب البليهي 256 مباراة رسمية مع الفريق الأول، في مختلف المسابقات المحلية والخارجية؛ مسجلًا خلالها 23 هدفا وصانعا 2.