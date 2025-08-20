هل يجب إقالة بلان من تدريب الاتحاد السعودي؟ (فيديو)

واجه الفرنسي لوران بلان، مدرب نادي الاتحاد السعودي، موجة غضب كبيرة من جماهير "العميد" والنقاد الرياضيين، عقب الخسارة أمام النصر بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، ضمن نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

وعلى الرغم من لعب النصر بـ10 لاعبين منذ الشوط الأول بعد طرد ساديو ماني، فإن الاتحاد بدا مهزوزا وعاجزا عن مجاراة لاعبي "العالمي"، الذين تمكنوا من فرض أفضليتهم وسجلوا الهدف الثاني الذي منحهم بطاقة التأهل إلى النهائي، حيث سيواجهون الفائز من لقاء الأهلي والقادسية المقرر مساء اليوم الأربعاء.

وقال أحمد عطيف، نجم الشباب السابق، في تصريحات تلفزيونية: "كان يجب تغيير المدرب لوران بلان منذ الموسم الماضي. واضح أن المدرب لا يمتلك شخصية قوية أمام اللاعبين، والسلبيات تتكرر من العام الماضي. الفرق الأخرى تتطور بينما الاتحاد ثابت في مكانه، والمدرب لديه أفكار محدودة. لذلك يجب تغييره، وهذه أهم نقطة أمام الإدارة".

من جانبه، قاطعه حمد المنتشري، نجم الاتحاد السابق، قائلاً: "الاتحاد تنتظره 4 مباريات في الدوري، إضافة إلى منافسات كأس الملك ومباراتين في دوري أبطال آسيا خلال الفترة المقبلة. إذا لم تكن النتائج ممتازة، أو لم يُظهر المدرب أي تطوير أو تغيير في أفكاره، فعلى الإدارة أن تتخذ قرار الإقالة فورًا. سنمنحه فرصة حتى نهاية سبتمبر، وإذا لم يظهر بوادر المنافسة، فلا بد من تغييره".

دفاع بلان عن نفسه

بدوره، دافع لوران بلان عن نفسه في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء، قائلاً: "الخسارة طبيعية كوننا في بداية الموسم الجديد. لم نستفد من النقص العددي للنصر بعد حالة الطرد، ولم نكن جيدين في المباراة، واستقبلنا هدفا، وهذا أمر طبيعي في هذه المرحلة".

وعن تأخره في إجراء التبديلات، أجاب: "لم أتأخر في التغييرات، فستيفن بيرغوين وموسى ديابي قادران على صناعة الفارق في أي لحظة".

وأضاف: "هذه مجرد بداية للموسم، تذكّروا كم عدد الأهداف التي سجلها هؤلاء اللاعبون في الموسم الماضي. يجب أن تتحلوا بالهدوء".