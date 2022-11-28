محطة "فوكس" الأمريكية تقع فخا لشبيه نيمار (صور)
يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية التي تستضيف كأس العالم المقبلة عام 2026 بالاشتراك مع كندا والمكسيك لا تزال بعيدة كل البعد عن الاهتمام بكرة القدم رغم ما قامت به على مدار الـ20 عاما الماضية.
وعملت أمريكا على مدى السنوات العشرين الماضية بجدية لتقديم نفسها كدولة كرة قدم حقيقية، ومع ذلك ربما تكون شبكة "فوكس" التلفزيونية قد أعادت للأذهان ما تمثله كرة القدم لأمريكا التي يهتم شعبها بكرة السلة وكرة القدم الأمريكية وهوكي الجليد أكثر من كرة القدم.
وعادت كرة القدم في أمريكا للخلف سنوات قليلة بعدما انخدع مراسل شبكة "فوكس" بشبيه نيمار.
وتم استبعاد نجم باريس سان جيرمان من مباراتي البرازيل في مرحلة المجموعات بكأس العالم ضد سويسرا والكاميرون بعد إصابته في الكاحل في الفوز 2/0 على صربيا في الجولة الأولى للمجموعة السابعة.
ولذلك لم يكن في أفضل حالاته المزاجية في قطر في الوقت الحالي. ومع ذلك، لا يزال هذا ليس عذراً للمذيع الأمريكي حتى يخطئ ويعتقد أن أحد الشباب الذين يشبهون نيمار نجم برشلونة السابق كان يسير في الشارع بصحبة بعض المشجعين لدرجة أن بعضهم التقط عدة صور "سيلفي" معه.
شبيه نيمار.
ولم يصدق المراسل حظه عندما اعتقد أنه رأى الشاب البالغ من العمر 34 عامًا يمشي في شوارع الدوحة برفقة حاشيته، يمكن رؤية شبيهه وهو يشق طريقه بين الجماهير، بينما قام حارس أمن بإبعاد الناس عن طريقه.
وعلى الفور، قام مراسل ومصور قناة "فوكس نيوز" بنقل الكاميرا نحو الشاب البرازيلي، معتقدا أنه نيمار ويجب تصويره حصريا للقناة. وكتبت الشبكة بحماس على وسائل التواصل الاجتماعي "شوهد نيمار وهو يتجول في الدوحة".
ولسوء حظ "فوكس نيوز"، اكتشفوا الخطأ بعد 20 دقيقة ونشروا تحديثا عبر حساب الشبكة على تويتر أشاروا فيه إلى انخداعهم في شبيه نيمار.
ويمكن للولايات المتحدة التأهل إلى دور الـ16 في مونديال قطر في حال الفوز على إيران في الجولة الأخيرة للمجموعة الثانية وذلك بعد عرض رائع أمام إنجلترا في مباراة انتهت بالتعادل السلبي.
وسيحتاج الفريق الأمريكي للتألق والأداء بقوة أمام المرمى إذا أرادوا التغلب على منتخب إيران الذي يملك ثلاث نقاط بعد فوزه المفاجئ على ويلز بهدفين نظيفين في الجولة الثانية.