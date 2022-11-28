محطة "فوكس" الأمريكية تقع فخا لشبيه نيمار (صور)

يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية التي تستضيف كأس العالم المقبلة عام 2026 بالاشتراك مع كندا والمكسيك لا تزال بعيدة كل البعد عن الاهتمام بكرة القدم رغم ما قامت به على مدار الـ20 عاما الماضية.

وعملت أمريكا على مدى السنوات العشرين الماضية بجدية لتقديم نفسها كدولة كرة قدم حقيقية، ومع ذلك ربما تكون شبكة "فوكس" التلفزيونية قد أعادت للأذهان ما تمثله كرة القدم لأمريكا التي يهتم شعبها بكرة السلة وكرة القدم الأمريكية وهوكي الجليد أكثر من كرة القدم.